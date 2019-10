Von Jonas Neuffer und Ralph Küppers

Vaihingen. In der Fußball-Kreisliga A 3 ist der TSV Häfnerhaslach in Unterzahl nicht über ein Unentschieden beim Tabellenvorletzten aus Bönnigheim hinausgekommen. Auch Iptingen ließ wichtige Zähler liegen und verlor in Riet knapp mit 1:2.

SV Pattonville II – Roßwag/Mühlhausen 5:5