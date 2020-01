Häfnerhaslach kickt in Sachsenheim

Grosssachsenheim/Häfnerhaslach (rkü). Für die Fußballer des TSV Häfnerhaslach ist die Winterpause am Sonntag schon wieder vorbei – zumindest für einen Tag. Sie spielen morgen beim Neujahrs-Cup der SF Großsachsenheim.

In der Sporthalle in Großsachsenheim (Oberriexinger Straße) sind an diesem Wochenende gleich mehrere Turniere für Jugendmannschaften und auch ein Einladungsturnier, an dem sich Teams wie Stadtverwaltung, Bezirksauswahl Ü 60 und Türkisch Islamischer Kulturverein beteiligen.

Am Sonntag treffen sich sechs aktive Fußballmannschaften aus der näheren Umgebung zum sportlichen Kräftemessen in der ansonsten fußballfreien Zeit. Beim Neujahrs-Cup, der bereits zum fünften Mal stattfindet, greift der TSV Häfnerhaslach um 11.30 Uhr ins Geschehen ein. Ihr erstes Spiel haben die Fußballer vom Heiligenberg gegen die SpVgg Bissingen. Anschließend kicken sie gegen den TV Neckarweihingen, den SV Walheim und zwei Mannschaften der Gastgeber. Das Turnier im Modus jeder gegen jeden dauert bis 15 Uhr.