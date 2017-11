Häfnerhaslach II hat abgesagt

Irrtümlich wurde in der VKZ von Montag berichtet, die Spiele der Fußball-Kreisligen B 7 und B 9 am Sonntag in Vaihingen seien beide den Platzverhältnissen zum Opfer gefallen. Das Spiel des VfB Vaihingen gegen den TSV Häfnerhaslach II in der B 7 war allerdings bereits am Freitag abgesagt worden, weil die Gäste zu wenig Spieler hatten, meldete VfB-Trainer Goran Musura. (red)