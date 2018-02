Häfnerhaslach braucht Zeit zum Wachwerden

Von Michael Nachreiner

Häfnerhaslach. Der TSV Häfnerhaslach bleibt auf Kurs Aufstiegsrelegationsplatz in der Fußball-Kreisliga A 3. Die Mannschaft um Spielertrainer Sedat Yilmaz hat sich im ersten Pflichtspiel im Jahr 2018 mit 2:1 (0:1) bei Hellas Bietigheim durchgesetzt und damit den Vorsprung vor dem TSV Kleinglattbach – die Partie beim SV Iptingen wurde abgesagt – auf sechs Punkte vergrößert.

Allerdings sah es zunächst nicht nach einem Häfnerhaslacher Erfolg aus. „Wir haben die Anfangsphase total verpennt“, echauffiert sich Yilmaz. „Die ersten 20 Minuten waren wir körperlich, aber vor allem mental nicht auf dem Platz.“ Die Gastgeber hätten es aber in dieser Phase auch gut gespielt und seien verdient durch Anastasios Tsinistidis nach zehn Minuten in Führung gegangen. Danach hätten sie sogar nachlegen können. Yilmaz: „Sie kamen unbedrängt zwei, drei Mal in unserem Strafraum zum Abschluss, haben aber den Ball nicht richtig getroffen, so dass die Schüsse jeweils drüber gingen.“ Warum seine Mannschaft zu Beginn nicht richtig präsent war, dafür hat der Häfnerhaslacher Spielertrainer einige Erklärungsansätze. „Wir haben den Gegner – Hellas steht auf dem elften Platz – definitiv nicht unterschätzt. Aber wir konnten in der Vorbereitung spielerisch nicht viel machen. Und es standen Spieler von Beginn auf dem Platz, die zuletzt nicht viel trainiert hatten“, berichtet Yilmaz.

Nach rund 20 Minuten fanden die Häfnerhaslacher aber in die Partie. „Da sind wir aufgewacht und haben auch endlich die Zweikämpfe angenommen“, berichtet der Übungsleiter der Gäste. Ziemlich schnell bekamen sie die Partie sogar in den Griff. „Die Bietigheimer sind kaum noch aus ihrer eigenen Hälfte rausgekommen – nur bei Ballverlusten von uns“, erzählt Yilmaz. „Und wir haben bis zum gegnerischen Strafraum gut kombiniert. Doch der letzte Pass hat gefehlt. Hellas hat aber auch gut verteidigt.“ Richtig gefährlich vor dem Kasten von Georgios Christodoulopoulos wurde es nur nach Standards. Doch bei einer Ecke traf Marcel Scholz den Ball nicht richtig. Yilmaz: „Das war eine hundertprozentige Chance.“ Und nach einem Freistoß aus dem Halbfeld kam Nelson Caldas am langen Pfosten einen Schritt zu spät.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Häfnerhaslacher die Partie dann vollkommen im Griff. „Wir haben uns schnell vom Ball getrennt und schnell verlagert, so dass die Bietigheimer nicht mehr in die Zweikämpfe kamen“, berichtet Yilmaz. Nur ein Mal noch wurde es für die Gäste richtig brenzlig. Nach einem Ballverlust kamen die Bietigheimer in der 65. Minute zum Abschluss. Doch TSV-Torwart Marc Sladkowski hielt den Ball „überragend“ (Yilmaz). Danach war es ein Spiel auf ein Tor. Und mit einem Doppelschlag belohnten sich die Häfnerhaslacher auch für ihren Aufwand. Zunächst drosch Caldas das Spielgerät nach einem Freistoß aus dem Halbfeld unhaltbar ins Netz (71. Minute). Nur eine Minute später fand Yannick Rohatsch Marco Hirsch in der Schnittstelle, der den Ball an Christodoulopoulos vorbei zum 2:1 ins Gehäuse schob (72.). In der Folge hätte es ein Kantersieg werden können. Doch die Gäste scheiterten mehrmals am Hellas-Torwart.

TSV Häfnerhaslach: Marc Sladkowski – Nelson Caldas, Dennis Toetz, Marcel Scholz, Emilio Viaes (89. Marcel Dupper), Maik Kheim, Pascal Hirsch, Sascha Bartholme, Luka Loncar, Yannick Rohatsch, Marco Hirsch (88. Jakob Stalder).