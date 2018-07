Gut präsentiert beim Blitzturnier der SF Mühlacker

Von Ralph Küppers

Mühlacker/Grossglattbach. Für den TSV Großglattbach hat die Saisonvorbereitung mit einem Turnier begonnen, ehe die Elf von Trainer Martin Kern eine Einheit auf dem Platz absolviert hat. Dafür präsentierten sich die Kicker aus Großglattbach gar nicht schlecht. Beim Blitzturnier der Sportfreunde Mühlacker holten sie ein Unentschieden und einen Sieg, was Rang zwei im Teilnehmerfeld von nur drei Teams bedeutete.

„Im Auftaktspiel gegen Gastgeber SF Mühlacker hätten wir sogar gewinnen können“, sagt TSV-Abteilungsleiter Reinhold Schimpgen nach dem 2:2. Und das nach einem Zwei-Tore-Rückstand gegen die Gastgeber im Letten. Zur Pause in der auf zwei Mal 20 Minuten Spielzeit angelegten Partie lag Großglattbach mit 1:0 in Rückstand. Kurz nach dem Seitenwechsel trafen die SFM erneut. Marvin Prohaska erzielte den Anschlusstreffer zum 1:2. Quasi mit dem Schlusspfiff glichen die Großglattbacher noch aus. Yussuf Yannan schoss aufs Tor, traf aber nur den Pfosten. Den Abpraller schnappte sich Tobias Baisch und drückte das Leder über die Linie. Warum Schimpgen trotz des Ausgleichs in letzter Sekunde sein Team beinahe als Sieger gesehen hätte, erklärt er mit dem Zustandekommen der Gegentore: „Beim 0:2 hat unser Torwart nicht ganz glücklich ausgesehen, aber beim 0:1 war ein Foul vorausgegangen, das nicht geahndet worden ist.“

Im seinem zweiten Spiel musste der TSV gegen den FC Viktoria Enzberg ran. „Wir hatten einen kuriosen Auftakt“, berichtet Schimpgen. „Nach drei Minuten haben wir schon den Siegtreffer geschossen.“ Kapitän Philipp Rank schlug einen 40-Meter-Diagonalball auf Tobias Baisch, der das Leder am Strafraumeck ohne Ballannahme direkt ins kurze Eck schoss. „Dann ist das Spiel abgeflacht“, sagt Schimpgen. „Und kurz vor Schluss hatten wir noch Glück. Da haben die Enzberger einen Schuss an die Latte gesetzt.“

Zwischen den beiden Spielen mit Großglattbacher Beteiligung schlugen die SF Mühlacker den FC Viktoria Enzberg mit 3:1. So hatten die SFM ebenso wie Großglattbach vier Punkte, aber das bessere Torverhältnis. „Das war ein guter Aufgalopp vor dem ersten Training“, freut sich Schimpgen. „Und es hat allen Spielern Spaß gemacht.“