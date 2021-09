Gündelbacher Team sendet Lebenszeichen

Von Ralph Küppers

Fußball. Zwei Rote Karten, 2:22 Tore aus den ersten zwei Pflichtspielen und mehrere verletzungsbedingte Ausfälle – die Vorzeichen für das Heimspiel gegen die Bezirksliga-Reserve des TSV Phönix Lomersheim standen beim FC Gündelbach nicht gut. Doch die Mannschaft von Trainer Rafael Krupop zeigte Moral. Von Beginn an versteckten sich die Gastgeber nicht, und in den Zweikämpfen machten sie klar, den spielstarken Lomersheimern nichts schenken zu wollen. Das wurde belohnt. „Nur in einer Phase in der zweiten Halbzeit waren wir nicht nah genug an den Männern“, bemängelt der FCG-Trainer. Prompt kassierte Gündelbach zwei Gegentore – damit waren die Weichen für die dritte Niederlage im dritten Pflichtspiel der Saison gestellt. Die Partie endete mit 2:3 (1:1).

Spielerisch und technisch waren die Gastgeber nicht diejenigen, die ihren Gästen das Wasser reichen konnten. Das war aus Sicht des Gündelbacher Übungsleiters aber auch gar nicht nötig. „Im Großen und Ganzen haben wir es gut gemacht“, sagt er und meint damit die kämpferische Einstellung. Im Luftkampf zog allerdings nach 17 Minuten Spielzeit Gündelbachs Torwart Falk Zeeh den Kürzeren gegen Jonas Riexinger und blieb eine Zeitlang am Boden liegen, um sich wieder zu erholen. Brandgefährlich fürs Ergebnis wurde es erst nach einer halben Stunde, als Stephan Maier den Ball an Sven Lernhardt verlor, zwar weitab vom Tor, aber auch ohne weiteren Verteidiger in der Nähe. Der Schuss ging an Zeeh vorbei an den langen Pfosten, von wo aus der FCG-Schlussmann den Ball aber sicher fing.

Bis dahin hatten die Gündelbacher nicht viel zugelassen, waren in der Abwehr den entscheidenden Schritt früher am Ball und zeigten auch die passende Körpersprache. Trotzdem wurde auch Zeeh immer wieder gefordert. Einen Schuss lenkte er per Faustabwehr zur Ecke, die wiederum erforderte eine Glanzparade, bis nach der nächsten Ecke die Situation bereinigt war. Auf der anderen Seite sprintete Fatos Isafi bei einem Konter bis in den Strafraum der Gäste, überwand den mitgelaufenen Feldspieler und Torwart Louis Helfert, doch der Ball ging ganz knapp am rechten Pfosten vorbei (36. Minute). Fast im Gegenzug fiel dann der erste Treffer für Lomersheim II. Aus dem Lauf heraus zog Stefan Riegel rund 20 Meter vor dem Tor mit voller Kraft ab und hämmerte das Leder unter die Querlatte. Den Ausgleich in der 44. Minute besorgte Ismail Ibrahim Nu. Nachdem die Gündelbacher den Ball relativ lange in ihren Reihen gehalten hatten, genügten zwei, drei Flachpässe, um die richtige Ausgangsposition für den Torschuss zu finden.

Zehn Minuten nach Wiederanpfiff war es zunächst Lomersheims Kapitän Sven Ebert, der einen 20-Meter-Schuss aus der zweiten Reihe mit Wucht nur knapp übers Tor pfefferte. Danach spielten beide Teams überhastet nach vorne, so dass auf Lomersheimer Seite Daniel Jimenez Cano ebenso wenig die Chance hatte, den Ball zu erreichen, wie auf Gündelbacher Seite Isafi. Krupop rief nach einem schnell ausgeführten Einwurf noch „Wach bleiben!“ aufs Feld, weil er schon die nächste Niederlage auf sich zukommen sah. Ein Mal war es noch Daniel Grinko, der gegen zwei Lomersheimer angreifer hervorragend ausputzte (65.). Dann geriet Torwart Zeeh immer öfter direkt unter Beschuss. Der Sturmlauf von Jimenez Cano war längst als Abseits abgepfiffen, als der Lomersheimer den Ball ins Tor verlängerte. Den Schuss von Sven Lernhardt faustete der FCG-Keeper noch weg, doch beim Nachschuss von Valerio di Vita konnte er am rechten Pfosten stehen bleiben – der Ball schlug unhaltbar am linken ein (74.). Isafi vergab im Gegenzug eine Chance für Gündelbach. Daniel Grinko hätte mit ein bisschen Pech sogar einen Elfmeter verursacht – sein Foul passierte unmittelbar außerhalb der Linie und wurde zudem vom Schiedsrichter übersehen (78.). Das 3:1 für Lomersheim II folgte dennoch auf dem Fuß. Ein scharfer Schuss aus spitzem Winkel von Riexinger segelte nur knapp am Tor vorbei, doch erneut war in Riegel ein zweiter Lomersheimer erfolgreich und netzte ein. Trotz des Zwei-Tore-Rückstands und der immer schwereren Beine gaben sich die Günelbacher gestern nicht auf. Nach Vorlage von Isafi überwand Tim Ullrich zwei Minuten vor Schluss Lomersheims Torwart und auch einen Feldspieler auf der Torlinie und schoss das 2:3. Doch dann reichte die Zeit nicht mehr zum erneuten Ausgleich.

„In der zweiten Halbzeit waren wir allgemein nicht mehr so auf der Höhe“, sagt Krupop. Doch unterm Strich ist er nicht unzufrieden. „Nach dem 0:1 haben wir so gut reagiert wie in den Vorbereitungsspielen, das war schon gut. Jetzt wird es Zeit, dass sich unsere Verletzten allmählich zurückmelden.“ Denn innerhalb der nächsten drei Wochen warten mit Horrheim und Ensingen gleich zwei Topfavoriten auf den FCG – dass seine Mannschaft gerade in diesen Spielen Selbstvertrauen tankt, glaubt Krupop kaum.

FC Gündelbach: Falk Zeeh – Ismail Ibrahim Nu (89. Fatih Yakar), Arnold Ruppel, Modou Gueye, Daniel Grinko, Donit Morina (82. Richard Grinko), Fatos Isafi, Kushtrim Dakaj, Tim Ullrich, Juri Grinko, Stephan Maier.

TSV Phönix Lomersheim II: Louis Helfert – Aaron Schwegler, Christopher Köppl (71. Philip Hofmann), David Kirschbaum, Sven Ebert, Stefan Riegel, Kevin Rückert, Maximilian Aichele (36. Daniel Jimenez Cano), Marc Lernhardt (15. Jonas Riexinger), Sven Lernhardt (46. Valerio di Vita), Johannes Alemayeha.

Tore: 0:1 Stefan Riegel (38.), 1:1 Ismail Ibrahim Nu (44.), 1:2 Valerio di Vita (74.), 1:3 Stefan Riegel (81.), 2:3 Tim Ullrich (88.).

Spieler des Tages: Stefan Riegel (TSV Phönix Lomersheim).

Schiedsrichter: Enes Yurtsever.

Zuschauer: 65.