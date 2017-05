Vaihingen (red). Der TSV Großglattbach II ist in der Reserveliga der Fußball-Kreisligen B weiterhin auf Erfolgskurs. Am Sonntag gewann er mit 2:0 gegen den SV Sternenfels II. Tabellenführer Ensingen II bekam seine Punkte am grünen Tisch – Gündelbach II trat nicht an.

TSV Ensingen II – FC Gündelbach II ausgef.

TSV Großglattbach II – SV Sternenfels II 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 Marcel Kohler (49.), 2:0 Marcel Folk (85.).