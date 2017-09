Großaspach testet gegen VfB Stuttgart

Großaspach (red). In den drei oberen Fußballligen ruht am Wochenende der Spielbetrieb, da viele Spieler mit ihren Nationalmannschaften im Einsatz sind. Drittligist SG Sonnenhof Großaspach und Bundesligist VfB Stuttgart nutzen die Länderspielpause, um mit den Daheimgebliebenen ein regionsinternes Freundschaftsspiel zu bestreiten: Am morgigen Sonntag empfängt die SG Sonnenhof die Mannschaft aus der Landeshauptstadt in der Mechatronik-Arena in Großaspach. Das Testspiel wird um 15 Uhr angepfiffen.