Gazinkovski und Viaes tippen am besten

Vaihingen (nac). Als Knipser sind weder Emilio Viaes noch Marko Gazinkovski verschrien. Viaes, Linksverteidiger beim Fußball-A-Ligisten TSV Häfnerhaslach hat in der abgelaufenen Saison kein einziges Mal eingenetzt. Gazinkovski, beim ehemaligen Bezirksligisten SV Riet meist im offensiven Mittelfeld eingesetzt, brachte es auch nur auf drei Tore in der Spielzeit 2018/2019. Richtig treffsicher haben sich die beiden aber beim VKZ-Fußballtipp erwiesen. Mit jeweils 28 Punkten haben sie letztlich am erfolgreichsten in der abgelaufenen Runde abgeschnitten. Beide dürfen sich über jeweils einen Gutschein über 50 Euro für Tickets für eine Sportveranstaltung freuen, den sie im VKZ-Reisebüro am Marktplatz 15 in 71665 Vaihingen einlösen können.

Dabei muss man noch nicht einmal besonders häufig ins Schwarze treffen. Viaes hat nur zwei Partien komplett richtig vorausgesagt. Allerdings lag der Häfnerhaslacher in elf weiteren Spielen zumindest in der Tendenz richtig. Gazinkovski hat seine Punkte dagegen durch richtige Voraussagen erlangt. Vier Mal tippte er auf das richtige Endergebnis. Darüber hinaus lag der 26-Jährige acht Mal in der Tendenz richtig.

Mit drei Punkten Abstand musste sich Pasquale Arena, einer der beiden Spielertrainer des SV Riet, mit dem dritten Platz zufrieden geben. Er kam auf 25 Zähler. Wieder einen Punkt zurück lag Viaes Teamkollege Marcel Dupper, meist auf der anderen Bahn als Außenverteidiger beim TSV Häfnerhaslach eingesetzt, zurück. Den fünften Platz teilten sich mit 23 Punkten dann gleich drei Spieler – Philipp Gutjahr vom TSV Kleinglattbach, Timo Dierolf von der SGM Hohenhaslach/Freudental sowie Marco Hirsch vom TSV Häfnerhaslach.