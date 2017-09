FVL-Jugendspieler ist DFB-Junior-Coach

Löchgau (red). Ben Zetzsche von den A-1-Junioren des FV Löchgau hat sich am Projekt des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) zur Ausbildung als Junior-Coach beteiligt und wurde dafür jetzt belohnt. Erfahrung als Trainer sammeln, junge Spieler fördern und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen – seit dem Jahr 2013 haben mehr als 10 000 Jugendliche die Ausbildung zum DFB-Junior-Coach erfolgreich abgeschlossen. Auch in Württemberg ist das Interesse an dem Projekt weiterhin groß: Daher wurden vor dem WM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Norwegen in Stuttgart 17 ausgewählte Absolventen, die sich im Verein oder in der Schule besonders engagieren, zu einem Show-Training mit den DFB-Trainern Michael Feichtenbeiner und Guido Streichsbier eingeladen. Nach der Trainingseinheit wurden die Jugendlichen im Rahmen der Talkrunde über die DFB-Spielauffassung „Unser Weg“ informiert und holten sich Tipps und Tricks für ihr Training. Am Abend besucht die Gruppe das Länderspiel zwischen Deutschland und Norwegen.

Mit dabei war auch Ben Zetzsche vom FV Löchgau, Spieler der dortigen A-1-Junioren-Oberligamannschaft. Nebenbei trainiert er eine Jugendmannschaft an seinem Wohnort im Zabergäu. „Die heutigen Junior-Coaches sind die Trainer der Zukunft“, sagt Streichsbier, der in der Saison 2017/2018 die U-18-Nationalmannschaft trainiert. „Es ist toll, mit welcher Leidenschaft sie die Ausbildung absolvieren und schon in jungen Jahren erste Erfahrung als Trainer sammeln.“