Fußballer nach Schiri-Attacke verurteilt

Heilbronn (red). Körperliche Attacken gegen einen Schiedsrichter während eines Fußballspiels sind keine Kavaliersdelikte. Das bekam nun auch ein Spieler der Neckarsulmer Sport-Union II zu spüren, der im September bei einem Bezirksligaspiel gegen den Schiedsrichter gewalttätig wurde. Er wurde vom Amtsgericht Heilbronn zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten auf Bewährung verurteilt. Richter Jan Jäger folgte mit seinem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Doch was war passiert? Der 26-jährige Angeklagte war nach einem Platzverweis im Spiel der Neckarsulmer SU II bei der SG Bad Wimpfen in der ersten Halbzeit völlig ausgerastet, hatte den Schiedsrichter vor den Augen der Öffentlichkeit aufs Übelste beleidigt und dem 29-Jährigen anschließend in der Schiedsrichterkabine mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihm mit seinem Stollenschuh ins Gesicht getreten. Der Unparteiische zog sich dabei eine größere Platzwunde zu, die genäht werden musste.

Der Angeklagte beteuerte, er habe den Schiedsrichter nicht absichtlich getreten. Er habe ihn vielmehr getroffen, als er sich versuchte aus der Umklammerung eines Vereinskameraden zu lösen, der versuchte, den 26-Jährigen aus der Umkleidekabine zu zerren. Der Unparteiische sah das aber anders. Der Tritt sei mit Absicht geführt worden. Und das Gericht folgte dieser Auffassung.

Neben der Bewährungsstrafe muss der Angeklagte ein Aggressionstraining absolvieren sowie 2700 Euro Schmerzens- und Schadensgeld leisten. Zu einer Zahlung an den Weißen Ring ist er ebenfalls verpflichtet.