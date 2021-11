Fußballchef Ernst schlägt Alarm

Fußball. Das Video, das ein Augenzeuge mit dem Handy aufgenommen hat, zeigt die hässliche Fratze des Fußballs: Auf dem Rasen kommt es zu Tumulten. Kicker geraten aneinander, brüllen tobend herum und sind kaum zu beruhigen. Ein Spieler geht nach einem Schlag ins Gesicht k.o. und hält sich die Hände vors Gesicht – später wird bei ihm ein Nasenbeinbruch diagnostiziert. Diese Szenen ereigneten sich am 17. Oktober in der Kreisliga B 2 bei der Partie zwischen dem GSV Höpfigheim II und dem FC Marbach II unmittelbar nach dem Abpfiff.

Das Skandalspiel war der Beginn einer ganzen Reihe von Vorfällen, bei denen Gewalt eine Rolle spielte. An den vergangenen Spieltagen wurden deswegen im Bezirk Enz/Murr sogar drei Partien abgebrochen, jeweils in der untersten Klasse. Der Bezirksvorsitzende Ingo Ernst zeigt sich besorgt – und schlägt Alarm. „Gewalt hat auf dem Spielfeld nichts zu suchen. Wir müssen alle zusammenstehen, um dem Einhalt zu gebieten. Wir wollen den Fußball mit Emotionen, aber Aggressionen und Gewalt haben keinen Platz“, schreibt er in seinem Brandbrief, den er per E-Mail an die Vereine versendet hat.

Darin appelliert er an die Verantwortlichen, alles zu unternehmen, um weitere Exzesse zu verhindern. „Wir sind alle in der Pflicht. Wirken Sie auf die Spieler ein, denn Sie als Verein kennen diese am besten“, stellt Ernst fest. Die gastgebenden Clubs, so seine Forderung, sollen die obligatorischen zwei Ordner auch wirklich bereitstellen, damit diese bei Konflikten eingreifen können. Bei Risikospielen schlägt er den Einsatz von zusätzlichen Sicherheitskräften vor.

„Wir sind auf einem gefährlichen Weg. Das scheint ein fußballspezifisches Problem zu sein. Denn beim Basketball oder Handball gibt es solche Probleme nicht“, sagte Ernst. Ganz konkret moniert der Bezirkschef den mangelnden Respekt vor den Regelhütern. „Schon in der B-Jugend wirst du als Schiedsrichter mit ,Hey Schiri, Alter‘ angesprochen. Damit fängt es an“, sagt Ernst. Bis 2019 pfiff er selbst, insgesamt 35 Jahre lang. Inzwischen ist der 53-jährige Oßweiler nur noch als Beobachter unterwegs.

Zwischen Profis und Amateuren sieht Ernst heikle Wechselwirkungen: „Die Bundesliga-Stars geben oft ein schlechtes Beispiel ab. Umgekehrt haben auch manche Spieler in den unteren Klassen überzogene Erwartungen an die Unparteiischen. Auf einem Kreisliga-B-Sportplatz hast du eben keine Champions-League-Schiedsrichter.“

Der Bezirk will die Zügel nun anziehen und auch verstärkt das Instrument Verbandsaufsicht nutzen. Dabei besucht ein Funktionär – etwa ein Staffelleiter oder ein Schiedsrichter-Obmann – nach Ankündigung ein als kritisch eingestuftes Spiel von auffällig gewordenen Vereinen. Die dadurch entstehenden Kosten muss der betroffene Club tragen.

Bei den Verfahren selbst verfügen die Sportgerichte über vielfältige Sanktionsmöglichkeiten. Neben Sperren und Geldstrafen zählen dazu auch Punktabzüge oder der Ausschluss von Zuschauern. Übeltäter können auch noch im Nachgang einer Partie zur Rechenschaft gezogen werden – auch wenn der Schiedsrichter das Vergehen selbst nicht wahrgenommen hat. So wurde zuletzt ein Akteur, der seinen Gegenspieler angespuckt hatte, nachträglich bis April 2022 aus dem Verkehr gezogen.

Der eingangs erwähnte Gewaltausbruch in der B 2 hat ebenfalls harte Strafen nach sich gezogen: Die beiden Haupttäter vom FC Marbach II sind bis zum Mai und August 2022 gesperrt worden und müssen beim Württembergischen Fußball-Verband (WFV) ein Seminar zur Gewaltprävention absolvieren. Von beiden Spielern sowie zwei weiteren Kickern, die am Geschehen beteiligt gewesen waren, hatte sich der Club bereits zwei Tage nach dem Eklat getrennt. Zumindest in diesem Fall haben die internen Selbstreinigungskräfte gewirkt. Der FCM und der GSV Höpfigheim wurden obendrein zu einer Geldbuße im dreistelligen Bereich verdonnert. ae