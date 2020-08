Drucken Frommern/Löchgau. Die Oberliga-Fußballerinnen des FV Löchgau wollen an diesem Sonntag (11 Uhr) im Pokal des Württembergischen Fußball-Verbands (WFV) beim Landesligisten TSV Frommern ihre nächste Pflichtaufgabe lösen und in das Halbfinale einziehen. Wie in den drei Runden zuvor... »