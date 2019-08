Friede, Freude, Fußballspiel

Zu Saisonbeginn ist die Freude groß, dass es auf den Fußballplätzen in der Region endlich wieder um Punkte geht. Auch wenn die meisten Trainer sich einig sind, dass der Zeitpunkt mitten in den Sommerferien reichlich unglücklich gewählt ist. Wenn aber die Vorbereitung überstanden ist und die Kicker sich im sportlichen Wettstreit den Ball abjagen, sind die Begleitumstände meist vergessen. Dabei sind es oft gerade die Kleinigkeiten, die Spaß machen. Zum Beispiel dem TSV Ensingen. Der kommentierte kürzlich das Erscheinen der VKZ-Sonderbeilage „Am Ball“ zu Saisonbeginn mit einem Eintrag auf seiner Facebook-Seite. „Freuen darf sich unser Team darüber hinaus auf zwei Zeitungskästen – sponsored by Nico Kullmann und Max Lohfink, die es auf die Titelseite geschaft haben!“ Während die Ensinger Kicker kulinarischen Genüssen entgegensehen, durften sich die Häfnerhaslacher am Sonntag über ihre Gäste freuen. Nicht nur, weil sie die Punkte daließen. Als das 1:0 gegen den TSV Bönnigheim durch den Schlusspfiff besiegelt wurde, stand Gästespieler Dennis Etzel gerade am Platzrand, um einen ins Aus gekickten Ball aus dem Gestrüpp zu holen. Beim Pfiff zuckte er kurz zurück, zwängte sich dann aber doch zwischen Sträucher und Unkraut und warf den Ball auf den Platz zurück. Manchmal sind es eben die kleinen Dinge, die zeigen, dass jemand Spaß an der Sache hat. (rkü)