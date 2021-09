Freude auf Pokalduell mit Besigheim

Von Michael Nachreiner

Fußball. Die vergangenen Tage sind beim VfB Vaihingen recht turbulent gewesen. Nachdem am Freitag bekannt geworden ist, dass zwei Spieler positiv auf den Sars-Cov-2-Virus getestet worden waren, setzten die üblichen Mechanismen ein: Meldung beim Gesundheitsamt und beim Württembergischen Fußball-Verband (WFV). „Am Samstag war die Unruhe bei uns Verantwortlichen extrem groß“, berichtet Philipp Herrmann, der Assistenztrainer des B-Ligisten vom unteren Egelsee. Zumal auch noch von den Verantwortlichen vom WFV und vom Bezirk Enz/Murr unterschiedliche Aussagen kamen, ob die Vaihinger am vergangenen Sonntag in der Kreisliga B 6 beim SV Sternenfels antreten dürfen. „Der Verband sagt eigentlich, wenn die Positiv-Getesteten 48 Stunden vor dem Nachweis der Infektion nichts mit dem Team zu tun hatten, ist alles okay, wenn sich alle testen lassen“, berichtet Herrmann. „So war die Information nach Telefonaten mit dem Verband und mit dem Bezirksvorsitzenden Ingo Ernst. Doch Staffelleiter Fritz Siegle war das Risiko doch zu groß, so dass er die Partien unserer beiden Mannschaften absetzte.“

Mit etwas Abstand war Herrmann auch froh, „dass wir nicht gespielt haben“, erklärt der Übungsleiter. „Für mich als Trainer wäre es schwierig gewesen, nach all dem Chaos die Thematik auszublenden. Die wäre immer im Hinterkopf gewesen.“ Und sportliche Normalität ist beim VfB noch nicht wieder eingekehrt. „Gestern ist ein dritter Spieler positiv getestet worden. Wenn man das weiß, dann kann das kein Zufall mehr sein. Dann geht man davon aus, dass die Übertragung auf dem Platz passiert sein muss und hinterfragt alles – auch das Hygienekonzept, obwohl man sich an alle Vorgaben gehalten hat“, berichtet Herrmann.

Dennoch freut sich der Assistent von Spielertrainer Pasquale Arena auf das Duell mit dem Bezirksliga-Aufstiegsaspiranten SpVgg Besigheim am heutigen Mittwochabend (19 Uhr) in der zweiten Hauptrunde des Bezirkspokals. „Grundsätzlich freue ich mich immer, dass der Ball in diesen bewegten Zeiten rollt. Denn ich habe wie die meisten anderen auch Fußball das halbe Jahr des Lockdowns sehr vermisst. Fußballspielen ist nicht mehr eine Selbstverständlichkeit, das haben die letzten anderthalb Jahre gezeigt“, erklärt Herrmann.

Das Thema Corona-Infektionen soll aber gar nicht mehr groß angesprochen werden. Gestern Abend im Training hat Herrmann noch mal darauf hingewiesen, dass sich jeder impfen lassen soll. „Aber maximal fünf Minuten – mehr hat uns das Thema nicht beschäftigt. Dann ging es wieder um Fußball“, berichtet er.

Das Pokalduell gegen Besigheim ist dabei aber nur „ein zusätzliches Testspiel. Der Fokus kann bei einem B-Ligisten nicht auf dem Pokal liegen“, erzählt Herrmann. „Deshalb werden wir vielen Spielpraxis geben, die in der Vorbereitung wegen Urlaub oder Verletzungen länger gefehlt haben. Die, die angeschlagen sind, werden wir weitestgehend schonen. Denn mit den Corona-Fällen im Team werden wir jeden Mann in den nächsten Wochen benötigen.“

Neben dem Duell des VfB Vaihingen gegen die SpVgg Besigheim um 19 Uhr stehen sich heute Abend um 18.30 Uhr noch der TSV Kleinglattbach und der VfR Sersheim sowie der TSV Nussdorf und der FSV 08 Bietigheim-Bissingen II sowie um 19.30 Uhr die SGM Riexingen und der NK Croatia Bietigheim, der SV Horrheim und der TSV Phönix Lomersheim, der TSV Enzweihingen und der SV Germania Bietigheim II, der TSV Wiernsheim und der TSV Ensingen sowie der FV Kirchheim und die SGM Riexingen II gegenüber.