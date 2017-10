Drucken Die SGM Hohenhaslach/Freudental hat in der Fußball-Kreisliga B 7 eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. In einer kuriosen Partie gegen Roßwag/Mühlhausen kassierte sie in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer. Kreisliga B 7 VfR Sersheim II – SV Sternenfels 3:4 (3:2) »