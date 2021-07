Vaihingen. Nach zwei hohen Siegen in Testspielen hat sich der Fußball-B-Ligist VfB Vaihingen nun mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden gegen die SF Mühlacker zufrieden geben müssen. Harun Altuntas brachte die Gäste am Unteren Egelsee direkt nach dem Seitenwechsel in Führung (47. Minute). Philipp Meyer sorgte rund 20 Minuten später für den 1:1-Ausgleich und den Endstand (69.). nac