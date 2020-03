Erste Absagen oder Verlegungen von Veranstaltungen

Stuttgart/Weinsberg (red). Wie bereits in den vergangenen Tagen in den Medien zu sehen war, kam es auch in Deutschland und insbesondere in Baden-Württemberg zu Infektionen mit dem Corona-Virus. Vor diesem Hintergrund hat auch der Württembergische Fußball-Verband (WFV) geprüft, ob eine vorübergehende Einstellung des Spielbetriebs derzeit erforderlich ist. Im Ergebnis haben sich die WFV-Verantwortlichen aber dazu entschieden, von einer solchen Maßnahme im Moment abzusehen. „Wir vertrauen insoweit auf die zuständigen Gesundheitsbehörden, die bisher keine entsprechenden Verbote ausgesprochen haben“, heißt es in einer Pressemitteilung. Bundesweit sehen derzeit auch die übrigen Landesverbände – mit Ausnahme des besonders betroffenen Landkreises Heinsberg in Nordrhein-Westfalen – von Spielabsagen ab. „Dessen ungeachtet appellieren wir erneut an alle Aktiven und Zuschauer, den Empfehlungen des Sozialministeriums Baden-Württemberg und des Robert- Koch-Instituts Folge zu leisten. Konkret sind insbesondere Maßnahmen zum Infektionsschutz zu ergreifen und unter den dort genannten Voraussetzungen Fußballveranstaltungen ganz fern zu bleiben. Auch auf den ansonsten üblichen Hand-Shake vor Spielbeginn soll daher verzichtet werden“, heißt es weiter. Allerdings sollen die jeweiligen Staffelleiter Anträgen auf Spielverlegungen aufgrund entsprechender Verdachtsfälle in einer Mannschaft großzügig entsprechen. Zugleich sind alle Vereine aufgefordert, sich verantwortlich und im Sinne des Fair-Plays zu verhalten.

Während die Fußballer im Südwesten noch davon absehen, Maßnahmen zu ergreifen, sind durch die Ausbreitung des Corona-Viruses in anderen Sportarten die ersten Auswirkungen zu spüren. So hat die Hip-Hop-Organisation Starmoves ihre EM im Congress-Centrum Pforzheim (CCP) von diesem Samstag auf den 20. September verschoben. „Durch die hohe Anzahl an Teilnehmern – vor allem Kinder und Jugendliche – aus verschiedenen Ländern und den erwarteten Zuschauern möchten wir kein Risiko eingehen“, schreiben die Starmoves-Verantwortlichen auf ihrer Facebook-Fanseite. Davon betroffen ist unter anderem die Vaihinger Tanzschule Dance Like Crazy (DLC), die mit mehreren Formationen im CCP wieder um Titel kämpfen wollte.

Auch im Unterland sind Verantwortlichen die Verantwortung zu groß. Der 38. Weinsberger Weibertreulauf an diesem Sonntag ist ersatzlos gestrichen. „Damit soll ein möglicherweise auftretendes Infektionsrisiko im Rahmen einer Sportveranstaltung ausgeschlossen werden“, heißt es auf der Homepage des TSV Weinsberg. „Wir bedauern die Absage unseres traditionellen Volkslaufes sehr, jedoch hat die Gesundheit aller Beteiligten für uns Priorität. Wir freuen uns schon jetzt auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.“