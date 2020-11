„Er ist der beste Fußballer aller Zeiten“

Von Michael Nachreiner

Buenos Aires/Vaihingen. Die Welt ist ärmer geworden. Am Mittwoch ist das Herz von Diego Maradona in seinem Haus in Tigre, nördlich von Buenos Aires, einfach stehen geblieben. Das macht auch Fans in der Region Vaihingen wehmütig. „Da lässt man schon mal alle Ereignisse Revue passieren, an die man sich erinnert“, erklärt Bernd Erkenbrecher, der Trainer des Frauenfußball-Regionenligisten SV Horrheim.

Auch Nicola Corrado ist geknickt. Der Sportliche Leiter des Fußball-A-Ligisten SV Illingen ist eingefleischter Napoli-Fan – also von dem Club, mit dem Maradona Mitte der 1980er Jahre seine größen sportlichen Erfolge im Vereinsfußball feierte. Die Leidenschaft für den SSC wurde ihm in die Wiege gelegt. „Meine Eltern haben rund 60 Kilometer von Neapel entfernt gelebt, bevor sie nach Deutschland kamen“, berichtet der 48-Jährige. Und schon der Vater Ferdinando war Anhänger der „Gli Azzurri“ („Die Blauen“). „Ich erinnere mich noch, wie ich mit meinem Vater immer wieder rumgefahren bin, um einen Platz zu finden, an dem wir mit dem Weltempfänger die Spiele der Napoli im Radio verfolgen konnten“, berichtet Corrado. „Wir waren zum Beispiel irgendwo in den Weinbergen in der Nähe von Illingen oder am Sender in Mühlacker.“

Live hat er Maradona allerdings nie gesehen. „Da die Runde in Italien immer im September beginnt, war es aufgrund unserer Kinder eigentlich nie möglich, nach Neapel zu fahren. Und als der SSC im Uefa-Cup-Finale 1989 beim VfB Stuttgart gespielt hat, waren wir zu spät dran, uns um Tickets zu bemühen“, erzählt der Sportliche Leiter des SVI. Dass er diese Partie verpasst hat, schmerzt noch heute. Corrado: „Das wäre ein ganz spezielles Spiel für mich gewesen. Denn mein Herz schlägt auch für den VfB.“

Corrado verehrt vor allem den Fußballer Maradona. „Das war fast eine Sensation, als der beste Spieler der Welt 1984 vom FC Barcelona zum SSC Neapel gewechselt ist – in den Süden Italiens, der von einem Erdbeben kurz davor gebeutelt war“, erinnert sich der heute 48-Jährige. „Drei Jahre später habe in Neapel erneut die Erde gebebt, als der SSC 1987 zum ersten Mal die italienische Meisterschaft gewann.“

Für ihn ist Maradona noch heute der beste Fußballer aller Zeiten. „Er versteht das Spiel, er war ein Genie am Ball. Ihm zuzusehen war ein Highlight“, berichtet Corrado. „Und er hat im Guten wie im Schlechten zu Napoli gepasst.“

Und kaum ein anderer Spieler war so beliebt wie der von seinen Fans „Diegito“ genannte Maradona. „Auch nicht Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi“, erklärt Corrado und fügt hinzu: „Natürlich hatte auch Maradona Mitspieler. Aber der erste Titel für den SSC 1987 ging zu 80 Prozent auf sein Konto. Und ein Jahr davor, 1986, führte er Argentinien praktisch alleine zum WM-Titel.“ Und Erkenbrecher ergänzt: „Er war zwar ein Spieler, der auch mal abgetaucht ist. Aber wenn es darauf ankam, war er da. Er war oft der Mann, der Begegnungen allein entschieden hat. So spielte er zum Beispiel im WM-Finale 1986 rund fünf Minuten vor Spielende den entscheidenden Pass zum 3:2-Siegtreffer der Argentinier durch Jorge Burruchaga, der uns, also Deutschland, ausgeknockt hat.“

Auch im Rückspiel des Uefa-Cup-Finales 1989, das Erkenbrecher live im Neckarstadion in Stuttgart miterlebte, „hat man gesehen, dass Maradona ein außergewöhnlicher Spieler war“, erklärt der 50-Jährige. „Er hat darüber hinaus die SSC-Spieler hinter sich gebracht, die für ihn die Wasserträger gemacht haben.“

Diese Charaktereigenschaft, eine ganze Mannschaft und sogar eine ganze Nation mitzuziehen, begeistert Erkenbrecher vor allem. „Die dreitägige Staatstrauer zeigt schon, wie Maradona trotz all seiner vielen Verfehlungen heute noch gesehen wird“, berichtet der SVH-Trainer. „Er hat für seinen Sport und für sein Land gelebt. Das hat ihn von anderen unterschieden, die auch viel Talent mitbekommen haben.“ Eine Type, wie der Argentinier eine war, finde man heute nicht mehr. „Man muss sich doch nur das Länderspiel der Deutschen in Spanien in der vergangenen Woche anschauen: Da sprach danach jeder von einem blutleeren Auftritt von Jogis Jungs, weil es heute an so speziellen Typen, wie es Maradona einer war, fehlt“, erklärt der 50-Jährige. „Wenn man auch heute überlegt, wen man überhaupt mal live im Stadion spielen sehen will, fallen nicht viele Namen ein. Für mich wäre es aktuell nur Cristiano Ronaldo. Er hat auch seine Teams immer mitgezogen – sowohl im Verein bei Real Madrid als auch in der Nationalmannschaft von Portugal. Und auch er hat seine Ecken und Kanten. Das macht ihn aber auch aus.“