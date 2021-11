Enzweihingen behauptet in Ensingen Rang zwei

Von Ralph Küppers

Fußball. Es war ein hartes Stück Arbeit, bis der TSV Enzweihingen den 4:3 (3:1)-Sieg im Topspiel gegen den TSV Ensingen unter Dach und Fach hatte. Vor allem war es ein harter Kampf. „Wir haben es unnötig spannend gemacht“, fasst Gästetrainer Xhavit Halilaj die Partie zusammen. Durch den Sieg im Verfolgerduell der Fußball-Kreisliga B 6 bleibt Enzweihingen dem Tabellenführer SV Horrheim mit nur zwei Punkten Rückstand dicht auf den Fersen.

Gerade mal 18 Minuten waren gespielt, da hatte der TSV Enzweihingen schon zwei Verletzte zu beklagen. Tom Trostel und Hüdaver Sirin mussten vom Platz. Zu ihnen gesellte sich ab der 44. Minute auch noch Sven Adamovic, der kurz vor der Torlinie abgegrätscht worden war. Doch auch mit dezimierter Mannschaft lief es gestern für die Enzweihinger. Nach einem langen Einwurf von der linken Seite waren die Ensinger in der Deckung nicht konsequent genug – David Hanzouli nutzt seine Chance in der 9. Minute, um ins lange Eck zur 1:0-Führung einzuschießen. Vier Minuten später lief Yannick Rähmer auf Ensingens Torwart Lukas Lohfink zu, schoss ihm dann aber direkt auf den Körper. Das 2:0 für die Gäste erzielte schlussendlich ein Spieler der Gastgeber. Beim Eckball hatte Christian Stier stark geschossen, doch das Leder wurde von Simon Fink in die Maschen des eigenen Tors gelenkt. „Das Tor war so wie unser Spiel in der ersten Halbzeit“, ärgert sich Ensingens Trainer Siegfried Blum. „Ungestüm die Hacke hochreißen und abfälschen.“ Torwart Lohfink blieb nichts anderes übrig, als mit großen Augen zu verfolgen, wie der Ball sich ins lange Eck senkte (21. Minute).

Als Dominik Urbani gleich im Gegenzug versuchte, das Ergebnis zu korrigieren, wurde er kurzerhand ins Abseits gestellt. Im nächsten Anlauf wurde er zu Fall gebracht, und im übernächsten kam Steffen Roßmann nur an den Ball, weil er ebenfalls aus dem Abseits heraus agierte. Paul Kopp und Robin Carta zeigten vollen Einsatz, um sich vor dem Gästetor jeden Ball noch irgendwie zu erkämpfen. Doch die Bemühungen um den Anschlusstreffer liefen ins Leere. Es passte ins Bild, dass der Nachschuss nach einem Eckball knapp links am Tor vorbei flog, und dass sich gleich vier Ensinger zwar vor dem gegnerischen Tor den Ball zuschoben, aber keiner die Lücke für den erfolgreichen Abschluss fand (40.).

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte klingelte es zuerst im Kasten der Gastgeber. Kerim Gür schoss bei seinem ersten Versuch noch den Keeper an, doch der Abpraller landete erneut beim Enzweihinger Torjäger, den er zum 3:0 verwertete (45.+1). Eine Minute später schlug der Ball auch erstmals im Gästetor ein. Tobias Häfner war über die rechte Seite vorgelaufen, doch seinen Schuss parierte Enzweihingens Schlussmann Semjön Röhlk noch. Beim Nachschuss des mitgelaufenen Steffen Roßmann war er aber machtlos (45.+2). So hatte Ensingen gerade noch Anschluss gefunden, ehe der Schiedsrichter zum Pausentee bat. „Es war ein Tor des Willens“, freut sich Blum.

Doch anstatt nach dem Seitenwechsel genau mit dieser Willensanstrengung weiterzumachen, ließen es die Ensinger zu, dass die Gäste ein ums andere Mal vor ihr Tor kamen. Dolorjant Imeri, Hanzouli, Gür von der Fünf-Meter-Linie und erneut Imeri aus 18 Metern einmal haarscharf am Pfosten vorbei und im nächsten Versuch direkt auf den Körper von Lukas Lohfink – wer es auch versuchte, hatte keinen Erfolg. Auf Ensinger Seite waren es Max Lohfink und Tobias Urbani, die gleich zu zweit vergeblich Anlauf nahmen, den Abstand zu verkürzen (66.). Dann bekam Enzweihingen einen Freistoß in 20 Metern Torentfernung. Rähmer nahm Anlauf, zirkelte das Leder über die Mauer und ließ es im Winkel einschlagen (68.). Während Rähmer das 4:1 mit einem riesigen Luftsprung bejubelte, grantelte der Ensinger Trainer: „Wir müssen das Torwarteck zumachen.“ Doch viel Zeit zum Grämen blieb nicht, die Partie war viel zu hektisch geworden. Fünf Minuten später kam Carta nach einem Eckball frei zum Schuss und verkürzte auf 2:4. Einen langen Freistoß von Carta, direkt geschossen, fing Röhlk dann allerdings sicher (76.). Ein Enzweihinger Gegenstoß endete im völligen Missverständnis der Offensivkräfte. In der 86. Minute kam Max Lohfink auf der rechten Seite völlig frei zum Schuss und verkürzte für Ensingen auf 3:4. „Er hat sich das aus dem Mittelfeld hervorragend rausgespielt und hat dem Torwart keine Chance gelassen“, freut sich Blum.

Beide Teams schenkten sich weiterhin nichts. Imeri wurde von Nico Kullmann und Jens Fischer konsequent in die Zange genommen. Nach einem Foul direkt an der Strafraumlinie (Halilaj: „Das war eine Notbremse.“) schoss Rähmer den Freistoß um Zentimeter am linken Torpfosten vorbei (90.). Auf der anderen Seite musste Röhlk den Sieg mit einer letzten Parade verteidigen.

„Wir haben mit Mann und Maus verteidigt“, berichtet Blum von der Kraftanstrengung seiner Mannschaft, die mit etwas Glück beim letzten Schuss noch zur Punkteteilung geführt hätte. „Wir haben die langen Ensinger Bälle gut unter Kontrolle gebracht und sind von Anfang an mit einem guten Wir-Gefühl angetreten“, freut sich Halilaj. „Ich bin stolz auf die Jungs.“

TSV Ensingen: Lukas Lohfink – Markus Lotter, Tobias Urbani, Simon Fink (64. Nico Kullmann), Max Lohfink, Steffen Roßmann, Jens Fischer, Jonas Gaisser (24. Tobias Häfner), Paul Kopp (64. Marvin Till), Robin Carta, Dominik Urbani.

TSV Enzweihingen: Semjon Röhlk – Felix Frommer, Christian Stier, Marc Schwab, Tom Trostel (8. Nicholas Lutz), Sven Adamovic (44. Jannik Ahner), Hüdaver Sirin (18. Dolorjant Imeri), Kerim Gür, Yannick Rähmer, David Hanzouli, Waldemar Grinko.

Tore: 0:1 David Hanzouli (9.), 0:2 Simon Fink (21./Eigentor), 0:3 Kerim Gür (45.+1), 1:3 Steffen Roßmann (45.+2), 1:4 Yannick Rähmer (68.), 2:4 Robin Carta (73.), 3:4 Max Lohfink (86.).

Platzverweise: keine.

Spieler des Tages: Yannick Rähmer (TSV Enzweihingen) und Robin Carta (TSV Ensingen).

Schiedsrichter: Mirko Schneider.

Zuschauer: 115.