Ensinger 4:0-Führung fast egalisiert

Rosswag (rkü). Das knappe Ergebnis von 3:4 (0:2) zwischen der SGM Roßwag/Mühlhausen und dem TSV Ensingen täuscht über zwei gegensätzliche Phasen in dem Nachholspiel der Fußball-Kreisliga B 7 hinweg. Zunächst gingen die Gäste aus Ensingen mit 4:0 in Führung. Dann holte die SGM gewaltig auf, doch zum Ausgleich reichte es am Donnerstagabend nicht mehr.

„Wir hatten Schwierigkeiten mit unserer Startformation“, umschreibt SGM-Trainer Ulli Stengel die Rahmenbedingungen – sein Team war nicht von Anfang an in Bestbesetzung verfügbar. „Außerdem hat Ensingen in der ersten Halbzeit aus zwei Chancen zwei Tore gemacht.“ Gästetrainer Siegfried Blum bestätigt: „Aus Roßwager Sicht war das bestimmt so. Anfangs hat jeder versucht, das Spielgeschehen von seinem Tor fernzuhalten. Mit der ersten gefährlichen Aktion im Strafraum sind wir dann in Führung gegangen.“ Es war eine Viertelstunde gespielt, als die Hintermannschaft der Gastgeber nicht endgültig klärte und Michael Mahler den Ball aus der Luft abnahm. „Rechts oben rein, unhaltbar“, charakterisiert Blum den Schuss. Dem zweiten Treffer erzielte Nico Kullmann nach einem Eckball. Blum: „Es kam eine lange Flanke über die gesamte Abwehr. Er hat den Ball runter gestoppt und routiniert flach ins Eck geschoben.“ Erst nach dem 0:2-Rückstand Mitte der ersten Hälfte wurden die Gastgeber deutlich aggressiver. Kevin Schwab traf allerdings nur den Pfosten, und der Schuss von Stefan Senftleben ging am langen Pfosten vorbei. „Chancen zum Ausgleich waren da, wir haben sie nur nicht genutzt“, ärgert sich SGM-Trainer Stengel.

Nach dem Seitenwechsel waren es zunächst weiter die Gäste, die für Zählbares sorgten. „Die Roßwager waren offensiver, aber sie sind im Minutentakt in unsere Konter gelaufen“, berichtet Blum. Nach einem Doppelpass mit Dominik Urbani erhöhte Kevin Steinl fünf Minuten nach Wiederanpfiff auf 3:0. In der 60. Minute bekam Urbani den Ball von Max Lohfink zugepasst, lief dann über 40 Meter allein auf Torwart Steffen Kramer zu und schoss das 4:0. „Das Zweikampf- und Defensivverhalten haben nicht gestimmt“, schimpft Stengel. „Die Abstände auch nicht. Nach unseren drei Auswechslungen in der Pause hat es eine Weile gebraucht, bis sie gegriffen haben. Ensingen ist über seine schnellen Außenspieler immer wieder gut durchgekommen.“ Blum bestätigt, dass Steinl und Urbani noch mehrere Konterchancen hatten, diese aber liegen ließen. Dafür trafen jetzt die Gastgeber. „Es gab Verschleißerscheinungen, Müdigkeit und auch immer mehr Fouls“, berichtet der Ensinger Trainer. So kam es in der 70. Minute zu einem Freistoß aus 18 Metern für die SGM Roßwag/Mühlhausen. Stefan Senftleben verwandelte direkt ins Torwarteck – 1:4. „Ab dann sind wir geschwommen“, sagt Blum. Sein Kollege Stengel dagegen freute sich wenige Minuten später über das 2:4. „Das war eine gute Einzelleistung“, berichtet er. „Marcel Bauer ist nach einem Alleingang in den Sechzehner, hat noch zwei, drei Ensinger ausgespielt und den Ball dann am Torwart vorbei geschoben.“ Es dauerte nur wenige Minuten, bis es erneut klingelte. Ein Freistoß von der Mittellinie wurde hoch in den Ensinger Strafraum geschlagen. „Da musste Dominik Hofmann nur noch abstauben“, sagt Stengel über das 3:4 in der 84. Minute. „Danach waren es aber leider nur noch wenige Minuten.“ Die reichten den Gastgebern nicht, das Spiel nach dem 0:4 Rückstand vollends auf den Kopf zu stellen. „In der letzten Minute gab es den Freistoß noch einmal“, erinnert sich Blum an die Neuauflage der Situation, die schon zum 3:4 geführt hatte. „Aber dieses Mal haben wir den Ball weggebracht.“ So blieb es beim letztlich knappen Sieg der Gäste.

SGM Roßwag/Mühlhausen: Steffen Kramer – Michael Arnold, Dominik Hofmann (46. Cevin Blattert), Kevin Schwab (46. Marius Zimmermann), Stefan Senftleben, Benjamin Schwab, Marcel Bauer, Yassin Uddin, Marius Straub, Manuel Klempin, Marcus Deffner (46. Georgis Gatzionis).

TSV Ensingen: Fabian Zwing – Marcel Schmid, Markus Lotter, Nico Kullmann, Max Lohfink, Michael Mahler, Jens Fischer, Kevin Steinl, Marvin Till (46. Bahri Yilmaz, 50. Tobias Urbani), Tom Jäger (46. Marc Solar), Dominik Urbani.