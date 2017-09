Ensingen trifft auf Spitzenreiter der Bezirksliga

Vaihingen (red). Zu einer Neuauflage eines der beiden letztjährigen Halbfinalspiele wird es in dieser Saison bereits in der zweiten Hauptrunde des Fußball-Bezirkspokals kommen – das hat jetzt die Auslosung ergeben. Wie im April empfängt der GSV Pleidelsheim den FC Marbach. Außerdem stehen sich in einem reinen Bezirksligaduell der TSV Merklingen und der TSV Höfingen gegenüber. Doch auch die Mannschaften aus der Region, die noch im Wettbewerb sind, haben attraktive Lose gezogen. Unter anderem trifft der B-Ligist TSV Ensingen auf den Bezirksligaspitzenreiter SV Germania Bietigheim. „Grundsätzlich ist es schön, gegen so eine Mannschaft zu spielen“, freut sich Ensingens Trainer Siegfried Blum. „Aber die Bietigheimer sind mindestens eine Klasse zu stark, um sportlich mithalten zu können. Das wird ein Spiel, das für uns Anschauungsunterricht ist, wie es im Fußball auch zugehen kann.“ Auch die SGM Riexingen II bekommt es mit einem Bezirksligisten zu tun. Die Spielgemeinschaft trifft auf den TSV Schwieberdingen. Am Strudelbach kommt es zum Duell der beiden Teams, die in der vergangenen Spielzeit um die Meisterschaft in der Kreisliga A 3 gekämpft haben. Der SV Riet empfängt den NK Croatia Bietigheim, dem er in der Liga zwar den Vortritt lassen musste, den er aber im Pokal aus dem Wettbewerb gekegelt hat. Im Bruckenwasen steigt das A-Liga-Spitzenduell des Pokals, wenn der TSV Enzweihingen den TSV Phönix Lomersheim empfängt. Und der VfR Sersheim muss zum SV Walheim, bei dem der TSV Kleinglattbach in Runde eins sein Waterloo erlebt hat.

Paarungen der zweiten Hauptrunde

TV Möglingen – SV Friolzheim

TSV Merklingen – TSV Höfingen

TSV Eltingen II – SpVgg Warmbronn

TSV Flacht II – FC Gerlingen

SpVgg Renningen – TSV Merklingen III

TSV Höfingen II – SKV Rutesheim II

TSV Malmsheim – KSV Renningen

TSV Weissach – FCSF Münklingen

TSV Korntal – TSV Eltingen

GSV Hemmingen – TSC Kornwestheim

TSV Münchingen – SV Perouse

SGM Riexingen II – TSV Schwieberdingen

SV Germania Bietigheim II – TASV Hessigheim

TSV Phönix Lomersheim II – TSV Bönnigheim

SKV Erligheim – SGM Riexingen

SV Illingen – FSV 08 Bissingen II

TSV Enzweihingen – TSV Phönix Lomersheim

SV Walheim – VfR Sersheim

SV Riet – NK Croatia Bietigheim

TSV Ensingen – SV Germania Bietigheim

VfB Vaihingen – SpVgg Besigheim

FC Marbach II – FV Ingersheim

GSV Pleidelsheim – FC Marbach

DJK Ludwigsburg II – FV Löchgau II

GSV Höpfigheim – FSV Oßweil II

TV Pflugfelden II – DJK Ludwigsburg

SGV Freiberg II – FV Oberstenfeld

KSV Hoheneck – FV Dersim Sport Ludwigsburg

SV Salamander Kornwestheim II – TSV Grünbühl

TuS Freiberg – Anadolu Marbach

MTV Ludwigsburg – TV Aldingen

FSV Oßweil – TSV Asperg