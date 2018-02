Ensingen schnuppert an Punkt bei SGM

Von Michael Nachreiner

Mit einem hart erkämpften 3:2 (2:1)-Sieg gegen den TSV Ensingen hat die SGM Hohenhaslach/Freudental in der Fußball-Kreisliga B 7 die Tabellenspitze erklommen. Die Mannschaft um Spielertrainer Daniel Nissan profitiert dabei aber davon, dass sie vier Partien mehr absolviert hat als der bisherige Spitzenreiter SGM Sachsenheim, dessen Partie in Horrheim ausgefallen ist.

Kreisliga B 7

Hohenhaslach/Freudental – Ensingen 3:2 (2:1)

Die Gemütslagen der beiden Trainer war nach der Partie sehr unterschiedlich. Ensingens Siegfried Blum war mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden war, obwohl es nicht zu Punkten gereicht hat. „Wir haben unsere Leistung abgerufen. Dass es letztlich nicht zumindest zu einem Unentschieden gereicht hat, lag daran, dass wir nicht die letzte Konsequenz gesucht haben“, erklärte der TSV-Übungsleiter. Dagegen zeigte sich Daniel Nissan von der SGM etwas ratlos ob des pomadigen Auftritts seiner Truppe nach dem Seitenwechsel. „Wir haben in der ersten Halbzeit super Fußball gespielt. Wir hatten viel Rotation und schnelle Kombinationen. Unser Manko war nur unsere Abschlussschwäche. Wir hätten schon vier, fünf machen können. Dann wäre die Partie früher gelaufen gewesen“, berichtet der SGM-Spielertrainer. „Nach der Pause wollten wir eigentlich auch so weiter machen. Warum das nicht geklappt hat, kann ich nicht sagen. Zwischenzeitlich haben wir sogar um den Ausgleich gebettelt.“

Die Gastgeber hätten bei eisigen Temperaturen um den Gefrierpunkt auf dem Hohenhaslacher Kunstrasenplatz früh in Führung gehen können. Doch ein abgefälschter Schuss von Daniel Nissan ging knapp am langen Pfosten vorbei (9. Minute). Und als TSV-Torwart Jan Wennagel bei einer Ecke von Dennis Nissan unter dem Ball durchsegelte, traf Dardan Marashi das Spielgerät am langen Pfosten nicht richtig (11.). Sechs Minuten später versenkte Jan Kaupp nach einer Ecke den Ball am kurzen Pfosten mit dem Kopf zum 1:0 für die Ensinger (17.). Nur eine Minute darauf hätte Marcel Schmid nachlegen können. Mit einem Pass in die Schnittstelle hebelten die Ensinger die Abseitsfalle der Hohenhaslacher aus. Der Stürmer lief alleine auf den herausstürmenden SGM-Torwart Felix Bienick zu. Doch statt diesen zu umkurven, schob Marcel Schmid den Ball aus rund 25 Metern am Schlussmann vorbei – und auch am Kasten (18.). Das ärgerte Blum. „Lauf doch an ihm vorbei. Du bist der schnellste Spieler auf dem Platz“, rief der Übungsleiter seinem Offensivspieler zu.

Die Gastgeber antworteten auf den Rückstand mit wütenden Angriffen. Doch bei Schüssen von Daniel und Dennis Nissan aus der zweiten Reihe fehlte die Zielgenauigkeit. Und als der Spielertrainer mal im gegnerischen Strafraum den Ball bekam, ging sein Schuss direkt auf Wennagel. In der 39. Minute setzte sich Benjamin Hellwig auf dem linke Flügel durch. Seine Flanke fast von der Torauslinie klärte Max Lohfink per Kopf direkt auf den Fuß von Arsim Susuri, der von der Strafraumgrenze volley abzog und Wennagel keine Chance ließ – 1:1. Nur drei Minuten später war Mario Dierolf auf dem linken Flügel freigespielt worden. Doch der Flügelflitzer übersah den in der Mitte frei stehenden Dennis Nissan und zog aus spitzem Winkel aufs kurze Eck (42.). So überwand er Wennagel allerdings nicht. „Wir müssen die einfachen Dinge noch besser machen“, ärgerte sich Daniel Nissan. Wiederum nur zwei Minuten später hatte wieder Dierolf auf dem linke Flügel viel Freiraum. Seine Hereingabe auf Dennis Nissan am kurzen Pfosten klärte allerdings Lohfink. Doch aus dem Rückraum zog wieder Arsim Susuri ab. Ensingens Innenverteidiger Jens Fischer hielt noch den Kopf hin, so dass der Ball unhaltbar abgefälscht wurde – 2:1 (44.).

Nach dem Seitenwechsel hatten die Hohenhaslacher zunächst noch eine Dreifachchance durch Dierolf, Dennis Nissan und Marashi (55.). Und fünf Minuten später verpasste Rainer Lederer eine Flanke von Dennis Nissan nach einer Freistoßvariante knapp per Kopf (60.). Doch danach verflachte die Partie zusehends. Die Gastgeber schienen nicht mehr zu wollen. Die Ensinger konnten nicht mehr. Blum: „Wir hatten nicht die spielerischen Mittel, die Hohenhaslacher in Schwierigkeiten zu bringen.“ Allerdings blieben die Gäste bei Standardsituationen gefährlich. So behinderten sich Fischer und Ersin Yilmaz bei einer Ecke gegenseitig, so dass der Kopfball von Fischer weit drüber ging (80.). Doch in der 82. Minute segelte ein Freistoß von Bahri Yilmaz an Freund und Feind vorbei ins lange Eck zum 2:2.

Ein Punktgewinn für die Ensinger schien zum Greifen nahe. Doch plötzlich spielten die Hohenhaslacher wieder Fußball. Und nachdem Arsim Susuri nur zwei Minuten nach dem Ausgleich noch knapp drüber gezielt hatte (84.), zappelte der Ball in der 86. Minute erneut im Ensinger Netz. Dierolf tauchte vollkommen frei vor Wennagel auf und schob den Ball am Torwart der Gäste vorbei ins Tor – 3:2. „Wir haben Mentalität gezeigt. Es stellt sich nur die Frage, warum wir erst wieder aufgewacht sind, als es fast schon zu spät war“, erklärt SGM-Spielertrainer Daniel Nissan. Und sein Gegenüber Blum ärgert sich: „So ein Fehler darf so kurz vor dem Ende nicht passieren.“

Einen Bärendienst hat dann noch Ersin Yilmaz seinem Team erwiesen. Der Ensinger Offensivmann lieferte sich ein kleines Scharmützel mit Tobias Hellwig. Irgendwann war es Schiedsrichter Daniel Legall zu viel. Der Unparteiische schickte Ersin Yilmaz bereits in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen (90.+1).

SGM Hohenhaslach/Freudental: Felix Bienick – Casim Susuri, Maximilian Walther, Benjamin Hellwig, Adrian Kurz (76. Tobias Hellwig), Mario Dierolf, Arsim Susuri, Daniel Nissan, Rainer Lederer, Dennis Nissan, Dardan Marashi (63. Tom Geisenberger).

TSV Ensingen: Jan Wennagel – David Carl, Marc Eiberger, Jens Fischer, Markus Lotter, Jan Kaupp (57. Bahri Yilmaz), Michael Schmid, Max Lohfink, Robin Lehner (89. Tobias Urbani), Ersin Yilmaz, Marcel Schmid (57. Tom Jäger).

SV Horrheim – SGM Sachsenheim ausgef.

Um die Plätze nicht noch weiter zu belasten, ist auch die Partie der SGM Sachsenheim beim SV Horrheim abgesagt worden.

Kreisliga B 8

Hohenhasl./Freudent. II – Ensingen II 7:0 (4:0)

Tore: 1:0 Vincent Albrecht (8.), 2:0 Max Stöckle (10.), 3:0 Timo Etzel (23.), 4:0 Kagan Candir (27.), 5:0 Max Stöckle (53.), 6:0 Kagan Candir (68.), 7:0 Kagan Candir (89.).

Kreisliga B 9

Mezopot. Bietigheim – Riexingen III 0:4 (0:4)

Tore: 0:1 Banjamin Langhans (7.), 0:2 Benjamin Langhans (19.), 0:3 Marc Tröger (24.), 0:4 Benjamin Langhans (30.).