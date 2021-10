Lob gab es für die Außenanlage an der neuen Sporthalle in Vaihingen. „Die sieht topp aus“, meinte Stadtrat Eberhard Zucker in der jüngsten Stadtteilausschusssitzung. Angelegt hat’s der Bauhof. Die Eröffnung der Kaltensteinhalle wurde durch einen Wasserschaden verzögert (wir haben berichtet). Die Gutachter seien nun da gewesen, man sei in der Abstimmung, könne aber nicht genau sagen, wann es los geht. „So schnell, wie wir es gerne hätten, geht es nicht“, ließ Bürgermeister Klaus Reitze wissen. Foto: Rücker