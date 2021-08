Ein Kämpfer für den Blindenfußball

Von Alexander Fangmann

Fußball. Noch als sehendes Kind spielte ich mit meinen Freunden und im Verein Fußball, damals entstand auch meine Begeisterung für diesen Sport, die bis heute anhält. Nach meiner Erblindung im Alter von acht Jahren besuchte ich die dritte Grundschulklasse einer Blindenschule in Hannover und lernte dort Braille, eine 1825 von Louis Braille entwickelte tastbare Blindenschrift. Sie ist heute weltweit verbreitet.

Ab der vierten Klasse bin ich in meiner Heimatstadt Lohne integrativ beschult worden. Nach dem Abitur zog es mich in den Süden. Ich studierte in Tübingen (Rhetorik und Sprachwissenschaft) und habe dort 2006 mit einer Kommilitonin das Blindenfußballtraining ins Leben gerufen. Ein Jahr später haben wir mit dem MTV Stuttgart eine Vereinsheimat gefunden und fortan die Mannschaft stetig aufgebaut.

Beim Blindenfußball ist nur der Torhüter sehend

Heute bin ich als Sport-Inklusionsmanager beim Württembergischen Landessportbund (WLSB) angestellt, der sich stark für die Einbindung von Menschen mit Behinderung in den Sport einsetzt. Barrierefreiheit von Sportangeboten und Sportstätten, Fortbildungen von Übungsleitenden, Sensibilisierung von Vereinsmitarbeitenden oder finanzielle Förderung von Vereinen, die Inklusionssport anbieten, zählen zu unseren Hauptaufgaben.

Blindenfußball wird mit fünf Spielern pro Team gespielt. Nur der Torhüter ist sehend, die Feldspieler sind blind und tragen Dunkelbrillen, um eventuelle Unterschiede in der Sehschädigung auszugleichen und zu gewährleisten, dass die Spieler gleiche Voraussetzungen haben. Die Torhüter sowie die Team-Guides, die hinter dem gegnerischen Tor postiert sind, aber auch die Trainer an den Banden unterstützen mit Zurufen ihre Mannschaften. Beim Blindenfußball spielen auch Frauen und Männer zusammen, deshalb ist er inklusiv wie kaum eine andere Sportart.

Der Ball ist im Inneren mit Rasseln versehen und auf diese Weise hörbar. Die Spieler untereinander orientieren und warnen sich international mit dem spanischen Ausruf „Voy!“ (zu Deutsch: „Ich komme“). Das Spiel blinder Spieler funktioniert durch gutes Gehör, Orientierungssinn, Körperbeherrschung und den engen Kontakt zum hörbaren Ball. Durch eine spezielle Lauftechnik bleiben Ball und Füße bis zur Abgabe in Berührung. Im Fall eines Strafstoßes, der im Blindenfußball vom Sechs-Meter-Punkt ausgeführt wird, klopft der Torhüter vor dem Schuss links und rechts an die Pfosten, um die Orientierung des Schützen zu erleichtern.

Das Regelwerk des Blindenfußball ist an die Futsalordnung angelehnt

Blindenfußball hat seinen Ursprung im Futsal. So ähnelt das Regelwerk im Blindenfußball bis auf wenige Ausnahmen (Voy-Regel) den Futsal-Regeln des Weltverbands Fifa. Gespielt wird auf Kunstrasen, da hier ein gleichmäßiges Rollen und damit Geräusch des Balles gewährleistet ist. Das Spielfeld ist 20 mal 40 Meter groß, die Längsseiten sind von stabilen Seitenbanden begrenzt. Die Akteure spielen und passen über diese Banden und können sich zudem an ihnen orientieren. Die Tore sind wie im Feldhockey 3,66 Meter breit und 2,14 Meter hoch. Die Gesamtspieldauer beträgt effektive 40 Minuten – ein Zeitspiel ist bei der ablaufenden Uhr demnach kaum möglich. Der Ball besteht aus Leder oder Synthetik, hat einen Umfang von 62 Zentimetern und ein Gewicht von 510 bis 540 Gramm. Er ist damit kleiner und schwerer als der Fifa-Fußball. Der internationale Wettkampfbetrieb wird von der Dachorganisation des Blindensports in Europa, der International Blind Sports Federation (IBSA), organisiert.

Die noch junge Geschichte des Blindenfußballs in Deutschland begann im Mai 2006 mit dem ersten internationalen Blindenfußballturnier in Berlin. Bis dahin gab es hier überhaupt keinen organisierten, vereinsangebundenen Blindenfußball wie etwa in Südamerika, England oder Spanien. Zu Gast waren Brasilien (Gold bei den Paralympics 2004 in Athen) und die drei besten Mannschaften der Europameisterschaften 2005 im spanischen Málaga – Spanien, Frankreich und England. Nach diesem offiziellen Kick-Off gründeten sich vielerorts eigene Blindenfußballteams. Nach und nach nahmen blinde Sportler in Tübingen, Mainz, Stuttgart, Würzburg, Dortmund, Essen, Berlin, Chemnitz, Marburg und Hamburg ein regelmäßiges Training auf. Bereits im März 2007 fand in Tübingen das erste deutsche Blindenhallenfußballturnier statt.

Seit Juni 2007 engagiert sich auch der Deutsche Behinderten-Sportverband (DBS) aktiv im Blindenfußball. Im März 2008 startete die vom DBS, vom Deutschen Blinden- und Sehbehinderten-Verband (DBSV) und von der Sepp-Herberger-Stiftung gegründete Deutsche Blindenfußball-Bundesliga (DBFL) in ihre erste Saison. Der MTV Stuttgart war Gründungsmitglied der Bundesliga und belegte im ersten Jahr von den acht teilnehmenden Mannschaften den zweiten Platz hinter dem Meister SSG Blista aus Marburg. Austragungsorte der Spieltage waren neben Stuttgart und Dortmund auch die Hauptstadt Berlin.

Bis heute holte ich mit dem MTV Stuttgart insgesamt sieben Mal die Deutsche Meisterschaft – zuletzt 2020. Zwei Jahre zuvor, 2018, streckten wir nach einer kleinen Durststrecke zum ersten Mal wieder die Meisterschale in die Höhe. Das war zugleich einer meiner schönsten Momente, denn davor holten wir diesen Titel vier Jahre lang nicht. Aber mit unserem neuen Trainer Giuseppe Calaciura schafften wir nach dieser Umbruchphase Platz eins in der Bundesliga und die Meisterschaft. Ein weiterer toller Moment war die Heim-Europameisterschaft 2017 in Berlin. Beim Eröffnungsspiel haben wir vor 2000 Zuschauern gespielt. Und auch, wenn wir am Ende nur den sechsten Platz belegten, war dieses Turnier vor heimischem Publikum sicher etwas ganz Besonderes.

Fangmann ist Mitglied des Kuratoriums der Sepp-Herberger-Stiftung

Sehr gefreut habe ich mich 2019 – und ich fühlte mich überaus geehrt –, als ich gefragt wurde, ob ich nicht als Mitglied in das Kuratorium der Sepp-Herberger-Stiftung kommen wolle. Sie ist eine Stiftung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), die im März 1977 zu Ehren des früheren Nationalspielers und Nationaltrainers Sepp Herberger zu dessen 80. Geburtstag eingerichtet wurde und die älteste Fußballstiftung Deutschlands ist. Ihre Aufgabe ist es, soziale und karitative Projekte zu fördern und zu unterstützen. Dazu gehören Projekte im Behindertenfußball, zur Resozialisierung von Strafgefangenen sowie zur Förderung des Fußball-Nachwuchses in Schulen und Fußballvereinen und das DFB-Sozialwerk. Mitglieder des Kuratoriums sind Persönlichkeiten der Gesellschaft, der Politik und des Fußballs – Botschafter sind zum Beispiel Horst Eckel, Reinhold Beckmann, Rea Garvey, Dieter Gruschwitz, Jens Nowotny, Otto Rehhagel, Uwe Seeler, Tina Theune oder Ilse Aigner, mit denen ich jetzt bei Sitzungen und Veranstaltungen an einem Tisch sitze. Das ist nicht nur eine wichtige, sondern auch eine sehr spannende Aufgabe.

Mittlerweile habe ich 97 Länderspiele absolviert und an sieben Europameisterschaften teilgenommen. Leider haben wir es bislang erst ein Mal, 2013, geschafft, ins Halbfinale einzuziehen. An dem Ziel, ein EM-Endspiel zu erreichen, werden wir aber weiter arbeiten. Leicht wird es jedoch nicht. Denn mit Frankreich und Spanien zählen zwei europäische Nationen zu den weltbesten Mannschaften. Ein weiteres großes Ziel ist die Teilnahme an den Paralympics. Seit 2004 in Peking ist Blindenfußball dort im Programm. Aber bislang hat es nicht zur Teilnahme gereicht. Für Tokio hatten wir uns nicht qualifiziert.

• Der Text ist im Rahmen der Serie „Mein Moment“ der Sport-Region Stuttgart entstanden, die im Jahr 2021 auf ihr 25-jähriges Bestehen blickt. In der Serie kommt jede Woche eine Person zu Wort, die im vergangenen Vierteljahrhundert einen besonderen sportlichen Moment erlebt hat.