Ehrung für Jugendtrainer, Gärtner und Köche

Von Ralph Küppers

Ohne sie läuft in den Fußballvereinen nichts, die ehrenamtlichen Helfer, die seit Jahren oder Jahrzehnten den Betrieb aufrechterhalten. Ob als Einzelner wie Jugendtrainer oder Chefeinkäufer oder aber als Gruppe, die Pflaster- und Gärtnerarbeiten übernimmt – einige besonders engagierte Vereinsmitglieder wurden gestern Abend vom Fußballbezirk Enz/Murr geehrt.

Remseck-hochdorf/Vaihingen. Der Württembergische Fußball-Verband (WFV) und der Fußballbezirk Enz/Murr haben gestern beim Ehrungsabend in Remseck-Hochdorf Vertreter des SV Horrheim, des SC Hohenhaslach und des TSV Ensingen für ihren weit überdurchschnittlichen Einsatz ausgezeichnet. Als Bezirkssieger in der Kategorie „Junge Fußballhelden“ ging SVH-Torwart Kevin Reiner hervor, der vor allem für die erfolgreiche Arbeit im Mädchenfußball gewürdigt wurde. Den 27-Jährigen schickt der Verband jetzt zur Belohnung eine Woche lang nach Spanien, wo ihn nicht zuletzt ein „fußballerisches Begleitprogramm“ erwartet, wie der Ehrenamtsbeauftragte des Bezirks, Heinz Krauß aus Gündelbach, verlauten lässt. Reiner war seit 1994 als Jugendspieler, seit 2005 als Schiedsrichter und seit 2008 bei den Aktiven für den SV Horrheim im Einsatz. Das Besondere in seiner Vita ist aber die Förderung des Mädchenfußballs. Beim SVH, der weit und breit für die gute Arbeit in diesem Bereich bekannt ist, ist Reiner als Spielleiter für die Mädchenmannschaften tätig. Außerdem trainiert er die B-Juniorinnen. Ihre Meisterschaft im Bezirk sowie der Aufstieg in die Verbandsstaffel am Ende der Saison 2015/2016 markierten den vorläufigen sportlichen Höhepunkt.

Gleich drei Vertreter von Vereinen aus dem Raum Vaihingen wurden für die Aktion Ehrenamt DFB nominiert und ausgezeichnet: Marina Wagner (SV Horrheim), Roland Jäger (TSV Ensingen) und Jonathan Holzhäuer (SC Hohenhaslach). Ihnen überreichten die Verantwortlichen des Fußballbezirks gestern Urkunden und Uhren als Anerkennung.

Nach dem Einkauf folgt der Einsatz als Küchenfee

„Marina Wagner ist bei uns im Verein für den Einkauf für alle Festivitäten verantwortlich“, berichtet der SVH-Vorsitzende Rainer Götz. „Sie rennt zum Bäcker, sie rennt zum Edeka, und vor Jugendturnieren muss sie noch jemanden mitnehmen.“ Doch nicht nur den Einkauf übernimmt die 55-Jährige, die seit 2005 im Wirtschaftsausschuss des Vereins ist. „Nachdem sie alles eingekauft hat, ist sie auch Küchenfee beim Kirbe-Essen und beim Wandertag“, ergänzt Dorrit Müller, Ehrenamtsbeauftragte des SV Horrheim.

Roland Jäger hat beim TSV Ensingen lange Jahre selbst Fußball gespielt. Dann zog es ihn in die Jugendarbeit, um sein fußballerisches Wissen an die Talente des Vereins weiterzugeben. Das tut er jetzt bereits seit 14 Jahren, wobei er mit mehreren D-Junioren in der Saison 2012/2013 und mit den C-Junioren ein Jahr später jeweils den Aufstieg in die Bezirksstaffel feierte. Sein größter Erfolg als aktiver Spieler war der Aufstieg in die Kreisliga A 3 im Jahr 2002. Voller Einsatz beim Auf- und Abbau von Veranstaltungen der Fußballabteilung, außerdem vor einigen Jahren die weit mehr als 100 Arbeitsstunden bei der Umgestaltung der Umkleidekabinen, womit er einer der eifrigsten Helfer war, wurden gestern Abend belohnt.

Der SC Hohenhaslach nominierte Jonathan Holzhäuer für den DFB-Ehrenamtspreis. Bis vor einem Jahr noch selbst als Jugendspieler im Einsatz, ist er jetzt Trainer der C-Junioren beim SCH. „2015 ist er noch während seiner Schulzeit als Trainer/Betreuer beim SC Hohenhaslach eingstiegen“, erläutert Jugendleiter Edgar Walz. „Er hat sich durch diverse Schulungen das nötige Wissen angeeignet.“ Außerdem unterstützt er mittlerweile die Turnierleitung bei Turnieren und Spieltagen.

Ausflug an den Bodensee als Anerkennung für aktive Abteilung

Doch nicht nur eine Einzelperson hat der SC Hohenhaslach zur Ehrung vorgeschlagen, sondern sich auch gleich selbst um den Vereins-Ehrenamtspreis beworben. „Weil unser Verein sehr aktiv ist und auch die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung und den örtlichen Vereinen und Einrichtungen pflegt“, begründet der Vorsitzende Manfred Wirth. Die Kooperation mit der Kirbachschule, die Spende von Theatereinnahmen an den Kulturring und die Pflege der Sportanlagen zeige, wie engagiert der Verein sei. Im vergangenen Jahr wurde ein Abstellplatz gepflastert. „Weiterhin haben wir an unseren Zuschauerplätzen oberhalb über 1000 blühende Bodendecker eingesetzt, um die Anlage aufzuwerten“, sagt Wirt über die gärtnerischen Tätigkeiten im Verein. Das kam an. Der SCH kam bei der Vergabe des Vereins-Ehrenamtspreises auf den zweiten Platz im Bezirk Enz/Murr. Der Lohn: Ein Wochenende für 18 Personen in einem Hotel am Bodensee. Wirth: „Wir fahren gleich im Januar. Und wir nehmen wahrscheinlich noch ein paar Leute mehr mit.“