Ehrentreffer durch Kirpi in Schlussphase

Aurich (nac). Der TSV Aurich möchte zwar in der Fußball-Kreisliga B 7 weiter oben mitspielen als in der vergangenen Saison, wenn es nach Trainer Hans-Ulrich Rähmer geht. Doch für einen A-Ligisten reicht es noch nicht. Die Auricher verloren am Dienstagabend ein

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen