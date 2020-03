Durch andauernden Regen sind einige Plätze unbespielbar

Vaihingen (nac). Der andauernde Regen in dieser Woche macht einigen Fußballern schon wieder einen Strich durch die Rechnung. Es sind schon wieder unzählige Spiele abgesetzt.

In der Fußball-Kreisliga A 3 sind die Sportplätze in Mühlhausen, in Nussdorf und in Gemmrigheim nicht bespielbar. Somit fallen das Verfolgerduell zwischen dem TSV Nussdorf und dem TSV Kleinglattbach sowie die Partien zwischen der SGM Roßwag/Mühlhausen und der SGM Hohenhaslach/Freudental sowie zwischen dem VfL Gemmrigheim und dem Spitzenreiter TASV Hessigheim aus.

Doch es sind nicht nur die Spiele der ersten Mannschaften, sondern auch die Partien der Reserven dieser Mannschaften betroffen. Auch die Begegnungen der SGM Roßwag/Mühlhausen II gegen die SGM Hohenhaslach/Freudental II und des VfL Gemmrigheim II gegen den SV Horrheim jeweils in der Kreisliga B 7 sowie des TSV Nussdorf II gegen den TSV Kleinglattbach II in der Kreisliga B 8 finden nicht statt.

Darüber hinaus ist auch der Sportplatz in Sternenfels nicht bespielbar. Das hat zur Folge, dass das B-7-Spiel zwischen dem SV Sternenfels und dem TSV Enzweihingen sowie die B-8-Partie zwischen der Spielgemeinschaft der zweiten Mannschaften aus Sternenfels, Häfnerhaslach und Gündelbach gegen den TSV Enzweihingen II ausfallen. Und auch die SGM Sachsenheim findet sowohl in Kleinsachsenheim als auch in Großsachsenheim nur Land unter vor. Damit sind das Spiel des B-7-Spitzenreiters gegen die Bezirksligareserve des TSV Phönix Lomersheim und die Begegnung der zweiten Mannschaft der SGM, aktuell Neunter in der Kreisliga B 9, gegen den FV Kirchheim ebenfalls abgesetzt.