Direktabstieg trotz Sieg zum Saisonfinale

Von Ralph Küppers und Michael Nachreiner

Für den SV Riet ist das Saisonfinale der Fußball-Bezirksliga ganz bitter verlaufen. Obwohl die Mannschaft von Spielertrainer Björn Kachel gegen den Tabellendritten FSV 08 Bissingen II eine starke Leistung zeigte und sich dafür auch mit einem 2:1-Erfolg belohnte, muss sie in die A-Klasse absteigen. Denn alle Konkurrenten im Tabellenkeller gewannen gestern Abend ebenfalls.

SV Riet – FSV 08 Bissingen II 2:1 (2:0)

Der SV Riet hat getan, was er konnte. Von der ersten Minute an machten die Männer um die Spielertrainer Björn Kachel und Pasquale Arena gehörig Druck gegen den Tabellendritten aus Bissingen. Hätte einer der drei Konkurrenten SV Pattonville, SpVgg 07 Ludwigsburg und TV Aldingen sich einen Patzer erlaubt, nur unentschieden gespielt oder sogar verloren, hätte ein Sieg den Klassenerhalt bedeutet. Doch am Ende gewann sogar Pattonville gegen Vizemeister NK Croatia Bietigheim, so dass es im Strudelbachtal nach kurzer Freude über den Sieg nur lange Gesichter gab.

Pasquale Arena wurde in der 3. Minute gefoult. Der Nachschuss zu seinem abgewehrten Freistoß aus 20 Metern Torentfernung wurde in der gestrigen Windlotterie erst neben das Tor, dann sogar ins Seitenaus getrieben. Als Andrea Capparelli zwei Minuten später angespielt wurde, entschied Schiedsrichter Nicolas Winter auf Abseits. Auf der Gegenseite setzte Luka Boljanic den Ball knapp neben das Tor (7. Minute). Cihat Aytac köpfte einen weiten Freistoß an die Latte des Gästetors (16.). Einen Freistoß von Capparelli faustete Gästekeeper Niklas Laufenberg noch weg, doch gegen den Nachschuss von Hakan Atalay war er machtlos – der Ball landete flach im Eck (24.). Im Gegenzug kamen die Bissinger gefährlich nach vorne und bekamen einen Freistoß. Der gelangte durch die Mauer, doch SVR-Torwart David Jovanovic war auf der Hut. Als der nächste Freistoß in den Strafraum der 08-Reserve gelangte, kam Aytac vor Laufenberg an den Ball und köpfte zum 2:0 ein (34.)

„Tempo, Wille und Leidenschaft haben gestimmt“, fasste Kachel kurz nach dem Abpfiff zusammen. Und seine Mannschaft konnte es sich leisten, mehr Chancen zu vergeben, als sich die Gäste überhaupt erspielten. Zudem musste auf Bissinger Seite Martin Maczynski schon vor der Pause mit der Ampelkarte vom Feld. In der 76. Minute folgte ihm Özgür Aslan ebenfalls mit Gelb-Rot. Derweil schossen die Rieter munter weiter aufs Gästetor. Doch ob freistehend aus wenigen Metern drüber, ob auf den Torwart oder knapp aus dem Abseits – zur Ergebnisverbesserung reichte es nicht. Einziger Treffer in der zweiten Spielhälfte war der Elfmeter, den Marco Rienhardt in der 66. Minute trocken verwandelte. Vorausgegangen war allerdings ein höchst fragwürdiges Foul an der Strafraumgrenze. „An mir ist der Spieler ohne Berührung vorbeigekommen“, berichtet Kachel. „Und Nikola Ristomanov, der ihn gefoult haben soll, hat ihn auch nicht berührt.“ Bis auf das um eins verschlechterte Torverhältnis hatte der Strafstoß aber keine Auswirkung.

Bis in die Nachspielzeit machte Riet Druck. Und mit einer Dreifach-Chance, bei der Marcel Rähmer quasi so lange aufs Tor schoss, bis der Schiedsrichter die Partie abpfiff, endete nicht nur das abwechslungsreiche Spiel, sondern nach einem Jahr auch die Zugehörigkeit des SVR zur Bezirksliga.

SV Riet: David Jovanovic – Adam Juhasz, Björn Kachel, Samuel Grözinger, Hakan Atalay (73. Marcel Rähmer), Cihat Aytac, Andrea Capparelli (51. Sandro Aprigliano), Filip Ristomanov, Maurizio Aprigliano, Pasquale Arena (79. Marko Gazinkovski), Nikola Ristomanov.

SGM Riexingen – FV Löchgau II 3:0-Wert.

Große Verwirrung in Oberriexingen: Schiedsrichter Patrick Toubi erschien nicht. „Das ist der Wahnsinn. So etwas habe ich noch nie erlebt – und schon gar nicht in der Bezirksliga“, erklärt SGM-Trainer Karl Macionczyk. Nach Rücksprache mit dem Staffelleiter Ingo Ernst war klar: Das Spiel muss entweder wiederholt werden oder eine der beiden Mannschaften verzichtet freiwillig, bekommt dann aber eine 0:3-Wertung. Beide Alternativen stießen nicht gerade auf Gegenliebe. Aber da sich weder die Riexinger noch die Löchgauer auf ein Nachholspiel einlassen wollten – für beide Teams ging es letztlich um nichts mehr –, einigten sie sich, dass die Entscheidung, wer freiwillig verzichten würde, im Elfmeterschießen fallen sollte. Und das wurde eine Gaudi. Die ersten fünf Schützen trafen jeweils souverän. Auf Seiten der Gastgeber waren dies Christian Mayer, Joni Rodrigues Marques, Nils Gutscher, Devrim Namdar und Sascha Hermann. Für die Gäste waren Roman Schmidt, Lukas Blessing, Yannik Musch, Ousman Jammeh und Leon Jaeger erfolgreich. Doch dann jagte der Löchgauer Tim Morlok den Ball über die Querlatte. Die Vorlage nutzte Lukas Glaser und verwandelte den Matchball zum 6:5-Endstand. Doch nicht nur die Spieler hatten ihren Spaß, auch Macionczyk strahlte über beide Ohren. „Obwohl wir nicht wirklich gespielt haben, war es ein schöner Abschluss. Und so viele Tore sind immer toll“, sagt der scheidende SGM-Übungsleiter.