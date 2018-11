DFB würdigt Einsatz der Ehrenamtlichen

Stuttgart (red). Kurz nach der Auszeichnung einzelner besonders engagierter Ehrenamtlicher, ohne die der Fußball in Deutschland so nicht funktionieren würde, würdigt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auch in Stadien und Videos den Einsatz der vielen ehrenamtlichen Helfer.

„Rund 1,7 Millionen Menschen engagieren sich ehrenamtlich in ihren Vereinen für den Fußball“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Bedeutung der Aktion betont DFB-Präsident Reinhard Grindel: „Fußball in Deutschland ist ohne das Ehrenamt nicht vorstellbar.“ Es seien die Trainer, Betreuer, Schiedsrichter, Platzwarte und Vorstandsmitglieder der 25 000 Vereine, die für die Zukunft des Fußballs überlebenswichtig sind.