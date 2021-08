Der Vaihinger Meister heißt Horrheim

Von Michael Nachreiner

Fußball. Der SV Horrheim hat den ersten Avantec-Preseason-Cup, die inoffizielle Vaihinger Fußball-Stadtmeisterschaft, souverän gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Sergej Hilgenberg gab sich beim eigenen Vorbereitungsturnier im Aera-Stadion keine Blöße. Der SVH gewann alle fünf Partien und blieb sogar ohne Gegentor. „Es ist uns gelungen, ein Zeichen zu setzen, auch wenn das gar nicht unser Ziel war“, erklärt Hilgenberg. „Für uns hatte das Turnier eher einen Trainingslagercharakter. Keiner der Spieler war zwischen den Spielen weg, ist nicht nach Hause gegangen. Wir haben uns noch mal für die Saison eingeschworen. Das haben wir gebraucht.“

Zu hoch will der SVH-Übungsleiter den Erfolg allerdings nicht hängen. „Es waren noch keine Pflichtspiele in der Kreisliga B 6. Man weiß nicht, was die jeweiligen Gegner bis jetzt in der Vorbereitung gemacht haben“, analysiert Hilgenberg. Auch Hans-Ulrich Rähmer vom TSV Enzweihingen und Siegfried Blum vom TSV Ensingen empfinden das Turnier als gute Standortbestimmung. „Man sieht, auf welchem Stand jedes Team ist“, erklärt Rähmer, der den im Urlaub weilenden Xhavit Halilaj vertrat. „Für mich war das sehr aufschlussreich. Vor allem kristallisiert sich langsam heraus, wer zum Stamm welcher Mannschaft beim TSV zählen wird. Denn es sollten nur die besten 14 oder 15 Spieler in der ersten auflaufen. Da gehört das technische Vermögen und taktische Verständnis dazu, aber auch wer genug läuft.“ Wichtigste Erkenntnis aber: „Alle kochen nur mit Wasser“, berichtet der Enzweihinger Übungsleiter. „Aber eine von den vier Mannschaften aus der B 6, die hier angetreten sind, wird das Rennen in der Liga machen.“

Blum war nach dem vierten Platz seines TSV Ensingen dagegen nicht so positiv gestimmt. „Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Gegen die direkten Konkurrenten Horrheim, Enzweihingen und Vaihingen haben wir jeweils mit 0:1 verloren“, ärgert sich der Übungsleiter. Was ihn besonders gestört hat, war die Einstellung seiner Spieler. „Jeder dachte, wir spielen halt mal ein Turnier, statt sich auf die einzelnen Aufgaben, die anstehen, zu konzentrieren“, erklärt Blum.

Dennoch blickt Hilgenberg zuversichtlich auf die anstehende Runde: „Jeder Gegner wird an uns eine Nuss zu knacken haben.“ Denn die Horrheimer haben sich zwei Wochen vor dem ersten Saisonspiel in der Liga in Frühform präsentiert. Defensiv äußerst stabil (Hilgenberg: „Wir haben kaum Chancen des Gegners zugelassen.“) und offensiv vor allem über die schnellen Außen unberechenbar haben sie fast jeden Kontrahenten beim Preseason-Cup im Griff gehabt. „Wir haben nicht mehr so hoch rausgeschoben und taktisch auch mal den Gegnern das Spiel überlassen“, erklärt Hilgenberg. „Dennoch haben wir uns viele Chancen herausgespielt. Wir haben aber eigentlich noch kein Torschusstraining absolviert. Deshalb haben wir auch nicht hadern, als mal etwas nicht geklappt hat.“

In die Elf des Turniers wurden von den Trainern der teilnehmenden Mannschaften als Torwart Semjon Röhlk (TSV Enzweihingen), in die Abwehr Manuel Klempin (SGM Roßwag/Mühlhausen), Nico Kulmman (TSV Ensingen), Attia Karim (VfB Vaihingen) und Christian Stier (TSV Enzweihingen) sowie in Mittelfeld und Angriff Sven Adamovic (TSV Enzweihingen), Patrick Gebhardt (SV Riet), Luca Fuchs (SGM Roßwag/Mühlhausen), Jan Maier, Jonas Brosi und Felix Abel (alle SV Horrheim) gewählt. Letzterer sicherte sich auch die Torjägerkanone.

Über den Termin lässt sich aber weiterhin trefflich streiten. Schon seit Jahren wird unter den Verantwortlichen der Vaihinger Teams die Diskussion geführt, wann der Stadtpokal ausgespielt werden soll – weiterhin zum Abschluss einer Saison nach der Relegation oder vielleicht doch lieber in der Vorbereitung. Zwar hatte keiner der Trainer ein Problem mit dem Turnier in der Vorbereitung. Blum plädiert aber weiterhin für den Termin am Ende der Saison nach der Relegation. „Da kann man sich noch einmal drauf freuen und sich danach ausruhen“, berichtet der Ensinger Trainer. „Wenn sich jetzt so knapp vor Saisonbeginn ein Spieler verletzt, dann fehlt er voraussichtlich in den ersten Pflichtspielen in der Liga. Dabei geht es um Belastungsverletzungen. Wenn man bei so einem Turnier mit Krämpfen weitermacht, ist der Muskelfaserriss nicht weit.“

Dem entgegnet Rähmer, dass man sich auch in einem normalen Vorbereitungsspiel verletzen könne. „Ich war schon immer ein Befürworter davon, den Stadtpokal in der Vorbereitung zu spielen“, erklärt der Enzweihinger Trainer. „Nach der Saison muss man immer drei, teilweise sogar vier Wochen warten und die Spannung hochhalten.“ Ähnlich sieht es Hilgenberg. „Nach der Saison ist immer etwas die Luft raus“, sagt der Übungsleiter des SV Horrheim. „Deshalb finde ich einen Termin in der Vorbereitung ideal. Jetzt will sich jeder Spieler noch einmal anbieten.“