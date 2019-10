Blum warnt vor SGM-Reserve

Drucken Niefern-Öschelbronn/Löchgau. Die Fußballerinnen des FV Löchgau haben sich in der Oberliga Baden-Württemberg gegen den FV Niefern in einer chancenarmen und ausgeglichenen Begegnung 0:0-unentschieden getrennt. Die Truppe von Marco Bärschneider blieb damit zum fünften Male in Folge ungeschlagen... »