Bissingen kämpft um Aufstieg

Bietigheim-Bissingen (cp). Der TSV Schott Mainz als Meister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, der SC Freiburg II als Meister er Oberliga Baden-Württemberg sowie Eintracht Stadtallendorf als Vizemeister der Oberliga Hessen, da Meister SC Hesen Dreieich auf den Aufstieg verzichtet hat, haben bereits den Sprung in die Fußball-Regionalliga Südwest geschafft. Einen vierten Aufsteiger spielen in einer Dreierrunde noch der SV Röchling Völklingen, der FSV 08 Bissingen und die SG Rot-Weiß Frankfurt aus. Los geht es bereits am morgigen Mittwoch (19 Uhr) mit der Partie SV Röchling Völklingen gegen FSV 08 Bissingen. Wenn die Nullachter gewinnen, treffen sie am 31. Mai im finalen Spiel daheim auf die SG Rot-Weiß Frankfurt. Bei einem Unentschieden oder einem Heimsieg der Saarländer spielen die Bissinger bereits am Samstag, 27. Mai, gegen Frankfurt. Die SG Rot-Weiß hätte in diesem Fall am 31. Mai Heimrecht gegen Völklingen.

Bekanntester Name im Aufgebot des SV Röchling ist Nico Zimmermann. Der Mittelfeldregisseur ist bei den Völklingern zuständig für die Standards und mit seinen feinen Zuspielen für die besonderen Momente. Dabei profitiert er von seiner Erfahrung aus der 2. Bundesliga und der Dritten Liga bei Einracht Braunschweig, Hansa Rostock, dem 1. FC Saarbrücken und dem VfR Aalen.