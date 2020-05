Stuttgart/Friolzheim (ae). Eigentlich hätte Tim Leibold am gestrigen Abend ein Heimspiel gehabt. Denn unter normalen Umständen wären die Familie und viele Freunde zur Unterstützung in die Mercedes- Benz-Arena gekommen. Doch als der in Friolzheim aufgewachsene Linksverteidiger mit dem Hamburger SV

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen