Von Daniel Haug

Sersheim. Relegationsspiele in Sersheim und die Spvgg Besigheim scheinen zu passen. Die Sportvereinigung gewann am Samstagabend mit 3:0 (1:0) auf dem Sportgelände in Sersheim gegen den TSV Kleinsachsenheim und sicherte sich somit den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga A 3. Bereits vor