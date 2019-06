Besigheim II steigt als Vierter wohl auf

Vaihingen (nac). Mit lauter Reserven in der Fußball-Kreisliga B 8 ist fast abzusehen gewesen, dass kaum ein Verein sein Aufstiegsrecht wahrnehmen will. Und so ist es auch gekommen. Die drei Mannschaften, die noch Meister werden können, haben frühzeitig abgewinkt. Der SV Illingen II und der VfL Gemmrigheim II hatten jeweils überhaupt kein Interesse. Die SGM Roßwag/Mühlhausen II war auch außen vor, als klar war, dass ihre erste Mannschaft Meister in der Kreisliga B 7 wird.

Doch es kann auch noch der Tabellenvierte aufsteigen. Auf diesem Platz steht vor dem letzten Spieltag an diesem Samstag (13 Uhr) die SpVgg Besigheim II. Und die Mannschaft aus der Kleinstadt an der Mündung der Enz in den Neckar würde das Aufstiegsrecht auch wahrnehmen. „Ich hatte erst in den letzten Tagen Kontakt zu den Besigheimern“, berichtet Staffelleiter Bernd Stäcker. „Ich gehe davon aus, dass sie keinen Rückzug machen werden. Zumal George Carter in der neuen Saison bei der SpVgg Trainer wird. Und ich gehe davon aus, dass er so ehrgeizig ist, dass er mit zwei Mannschaften in der A-Klasse spielen möchte.“

Außerdem ist es ein kleines Hintertürchen für die Besigheimer. Denn noch ist nicht klar, dass die erste Mannschaft auch in der neuen Runde in der A 3 spielen wird. Sie könnte noch auf den Abstiegsrelegationsplatz zurückfallen und müsste sich dann erst gegen den FV Markgröningen und den SV Kaman Bönnigheim den letzten Platz in der A 3 erkämpfen. Sollte der Klassenerhalt aber gelingen, ist auch klar, dass die SpVgg-Reserve nicht in der A 3 spielen kann. Ob sie aber in die A 1 oder die A 2 eingruppiert wird, „hängt davon ab, wer alles von oben runterkommt“, erklärt Stäcker.