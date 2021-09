Berger mit Sechser-Pack in Hochdorfer Gefilden

Von Ron Räpple

Fußball. In der Fußball-Kreisliga B 6 sind beinahe alle Aufstiegsaspiranten ihren Pflichtaufgaben nachgekommen. Der SV Horrheim besiegte die Hochdorf Elf mit 13:1 (3:1). Der TSV Enzweihingen sichert sich in letzter Minute drei Punkte in Markgröningen beim 3:2 (2:2)-Sieg. Der VfB Vaihingen