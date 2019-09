Bereits nach zehn Minuten ist Partie entschieden

Von Michael Nachreiner

„Wir waren irgendwo, nur nicht auf dem Feld“, beschreibt David Jovanovic, der Kapitän des SV Riet, das Auftreten seines Teams in der Anfangsviertelstunde. Die SGM Riexingen nutzte das konsequent aus und erzielte drei Treffer. Damit war die Partie zwischen den beiden Bezirksliga-Absteigern praktisch entschieden. Zufrieden war aber auch SGM-Trainer Andreas Müller nicht.

Unterriexingen/Oberriexingen. Die Partie der Fußball-Kreisliga A 3 zwischen den beiden Bezirksliga-Absteigern SGM Riexingen und SV Riet hatte noch nicht einmal richtig begonnen gehabt, da war sie auch schon praktisch entschieden. Nach einem Freistoß für die Gastgeber fast von der Seitenauslinie stieg im Strafraum nur ein Spieler zum Kopfball hoch: Kevin Bürkle. Unbedrängt beförderte er den Ball am langen Pfosten über die Linie (5. Minute). Nur vier Minuten später klärten die Rieter zwar den Freistoß von Marc Tröger fast von der gleichen Stelle, brachten allerdings den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Rund 25 Meter vom Tor entfernt legte sich SGM-Linksverteidiger das Spielgerät auf seinen starken linken Fuß und zirkelte ihn in den Winkel (9.). Beim 3:0 nach 15 Minuten zerlegten die Riexinger die Abwehr durch zwei kluge Pässe. Mike Renier, der vor allem in der ersten Halbzeit viel unterwegs und immer anspielbar war, steckte auf Lukas Glaser durch. Der legte quer auf Bastian Schaar, der den Ball frei vor Torwart Denis Rommel über die Linie bugsierte.

Bis zu diesem Zeitpunkt zeigte sich SGM-Trainer Andreas Müller noch zufrieden: „In der Anfangsphase haben wir das gezeigt, was wir können. Die ersten 30 Minuten waren top. Da haben wir super Fußball gespielt“, erklärt der Übungsleiter.

In der Folge hätten die Gastgeber weiter nachlegen können. Denn es wirkte teilweise fast so, als hätten die Mittelfeldspieler der Rieter ihre Vierer-Abwehrkette, die in der Besetzung Pasquale Arena und David Jovanovic in der Innenverteidigung sowie Sandro Aprigliano und Erkan Erdogan auf den Außenbahnen das erste Mal zusammenspielte, im Stich gelassen. Als Bürkle zum wiederholten Mal in der 39. Minute sträflich allein gelassen im Rieter Strafraum an den Ball kam, weil keiner mit zurückgelaufen war, schnauzte SVR-Spielertrainer Arena seine Mitspieler an: „Sind wir platt?“ Den Querpass von Renier jagte Bürkle aber über die Latte. „Unsere Viererkette hat einen super Job gemacht. Das Drumherum hat nicht funktioniert. Es war so, als ob wir nicht dagewesen wären“, ärgert sich auch Riets Kapitän Jovanovic.

Doch mit zunehmender Spieldauer nahmen die Riexinger die Partie nicht mehr ganz so ernst. „Natürlich haben meine Spieler gemerkt, dass beim Gegner nicht viel geht. Aber wenn man nur fünf Prozent weniger gibt, kommt das bei raus, was wir vor allem in der zweiten Halbzeit gesehen haben“, echauffiert sich Müller. „Wir haben praktisch aufgehört, Fußball zu spielen.“ Schon in der 19. Minute ging ein Schuss von Filip Ristomanov aus dem Getümmel nur knapp am Riexinger Kasten vorbei. Und in der 44. Minute setzte Arena einen Freistoß nur Zentimeter neben den Pfosten. „Ich bin mir sicher, mit einem Tor wäre die Partie gekippt“, erklärt Jovanovic.

Doch die Gäste schafften es nicht, den Ball ins Netz der Riexinger zu befördern. Noch nicht einmal, als SGM-Torwart Joachim Bäuerle in der 54. Minute unter einer Flanke von Abdullab Trawally durchsegelte und Andrea Capparelli am langen Pfosten vollkommen unbedrängt an den Ball kam. Der Linksaußen des SVR klärte aber per Kopf, anstatt das Spielgerät über die Linie zu drücken. Auch in der 70. Minute verzweifelten die Rieter fast. Nach einem abgeblockten Freistoß kam Jan Riedel an den Ball und legte auf Arena zurück. Doch dessen Schuss wurde ebenfalls abgeblockt. Und den Nachschuss setzte Capparelli nur ans Außennetz. Bei einem Schuss von Marcel Rähmer aus spitzem Winkel auf das kurze Eck war dann Bäuerle mit dem Fuß zur Stelle (88.).

Da machte sich auch nicht bemerkbar, dass sich die Rieter zehn Minuten nach dem Seitenwechsel selbst geschwächt hatten. Filip Ristomanov sah nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot (55.). „Wir haben Charakter gezeigt“, macht Arena, der mit der Einwechslung von Trawally ins Sturmzentrum gewechselt war, in der kurzen Mannschaftsbesprechung auf dem Platz seinen Teamkameraden Mut. Und Jovanovic ergänzt: „In der zweiten Halbzeit haben wir super gespielt. Wir waren präsent. Nur das Tor hat gefehlt.“

Die Riexinger wurden nach dem Seitenwechsel nur noch gefährlich, wenn Schaar seinen Turbo zündete. Doch als der Linksaußen der Gastgeber direkt nach Wiederanpfiff von der Torauslinie auf Tröger zurücklegte, rutschte der Ball dem SGM-Regisseur über den Spann (47.). Auch Schaars Solo in der 83. Minute fast bis zum Torpfosten des SVR-Gehäuses wurde nicht belohnt. Seine Ablage vor den Kasten fand nur einen Rieter als Abnehmer, der den Ball aus der Gefahrenzone drosch. Darüber hinaus schob er in der 67. Minute den Ball am langen Pfosten vorbei. „Heute wäre mehr drin gewesen als das 3:0. Deshalb ärgert mich, wie wir aufgetreten sind“, erklärt Müller.

SGM Riexingen: Joachim Bäuerle – Yannick Wohlfahrt, Johannes Westphal, Sven Hermann, Luis Buchenroth, Lukas Glaser, Marc Tröger, Tim Röcker (62. Oliver Schmid), Bastian Schaar, Benjamin Langhans (5. Mike Renier, 65. Leon Gärtner), Kevin Bürkle (78. Gebriele de Giuseppe).

SV Riet: Denis Rommel – Sandro Aprigliano (46. Tobias Rehfuß), Pasquale Arena, David Jovanovic, Erkan Erdogan, Tolgahan Kaya (53. Jan Riedel), Marcel Rähmer, Filip Ristomanov, Eray Kaya, Andrea Capparelli, Claudio Scacchetti (50. Abdullab Trawally).

Tore: 1:0 Kevin Bürkle (5.), 2:0 Luis Buchenroth (9.), 3:0 Bastian Schaar (15.).

Platzverweise: Gelb-Rote Karte (55.) Filip Ristomanov (SV Riet).

Spieler des Tages: Mike Renier (SGM Riexingen).

Schiedsrichter: Hans-Jürgen Mayer.

Zuschauer: 250.