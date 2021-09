Bastian Werthwein

Der Iptinger Rechtsaußen Bastian Werthwein hat beim Fußballtipp bereits 21 Punkte gesammelt, zu denen noch drei weitere hinzukommen können. Erst am Dienstag wird die Partie des TSV Bönnigheim gegen den TSV Nussdorf ausgetragen. In seiner eigenen Klasse – er spielt mit dem SV Iptingen in der Kreisliga A 3 – war Werthwein weit weniger erfolgreich als in der B 6. Dort leistete er sich keinen einzigen Ausrutscher, sondern traf sechs Mal die richtige Tendenz und beim 4:0-Sieg des SV Horrheim gegen den FC Gündelbach sogar das korrekte Ergebnis. Für sein eigenes Spiel gegen den TSV Kleinglattbach hatte er zwar auf einen Iptinger Sieg getippt, diesen mit 3:1 allerdings wesentlich zu niedrig angesetzt. rkü