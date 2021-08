Aussetzung des Spielbetriebs ist nicht geplant

Stuttgart. Nur noch rund vier Wochen, dann wird auf Bezirksebene die Fußballsaison 2021/2022 angepfiffen. Doch auch in diesem Jahr hängen dunkle Wolken über dem Amateursport: Die Corona-Fallzahlen steigen wieder. Deshalb haben sich die Fußballverbände in Baden-Württemberg über den Saisonstart 2021/2022 ausgetauscht. Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz stabil über 35, ist der Trainings- und Spielbetrieb im jeweiligen Stadt- oder Landkreis nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg nur noch mit 3G-Nachweis – negativ getestet, genesen oder geimpft – erlaubt. Aktuell gibt es zwar in keinem baden-württembergischen Stadt- oder Landkreis eine entsprechende Allgemeinverfügung. Der Stadtkreis Heilbronn ist aber auf dem besten Weg, die Inzidenzstufe 3 zu erreichen. Zuletzt stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf einen Südwest-Höchstwert von rund 41.

Eine neuerliche Unterbrechung oder Aussetzung des Spielbetriebs steht allerdings nicht zur Diskussion, so die einhellige Auffassung. Der Vorsitzende des Verbandsspielausschusses des Württembergischen Fußball-Verbands (WFV), Harald Müller, lässt keinen Zweifel daran, dass die Meisterschaftsrunden wie geplant starten sollen: „Unser klarer Auftrag ist es, den Spielbetrieb zu gewährleisten. Das möchten wir auch tun, solange es die gesetzlichen Rahmenbedingungen erlauben und unter zumutbaren Bedingungen gespielt werden kann.“

Selbst bei Inzidenzen über 50 ist nach der aktuellen Rechtslage ein vollumfänglicher Trainings- und Spielbetrieb in Baden-Württemberg möglich. Die Zahl der Sportler im Freien ist zwar auf 25 Personen limitiert, jedoch werden Genesene und vollständig Geimpfte nicht hinzugezählt. Eine neue Sachlage könnte sich jedoch im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz am 10. August oder mit Außerkrafttreten der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg zum 23. August ergeben.

Bei Inzidenzen von über 35 und der damit verbundenen Nachweispflicht von Spielern und Zuschauern steht der gastgebende Verein als Hausrechtsinhaber in der Verantwortung, dass Personen ohne 3G-Nachweis der Zutritt zum Sportgelände verwehrt bleibt. Dies gilt nicht nur für Zuschauer, sondern für alle Personen. Dieser Mehraufwand ist aus Sicht des WFV aber vertretbar. „Ein geordneter Einlass ist ohnehin von Nöten, da die Erfassung der Kontaktdaten aller auf dem Sportgelände anwesenden Personen laut Corona-Verordnung verpflichtend ist – unabhängig von der Inzidenz“, heißt es.

Darüber hinaus soll es für den Umgang mit Verdachtsfällen und infizierten Personen klare und einheitliche Regelungen geben. Im Verdachtsfall muss sich die betroffene Person sowie Mannschaft umgehend testen lassen und bis zu einem negativen Ergebnis vom Training sowie Spielbetrieb fernhalten. Sollte sich ein Team in Quarantäne begeben müssen, so wird ausreichend Zeit bis zum Wiedereinstieg gewährt. red