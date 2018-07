Ausdauereinheit fordert auch Gehirn

Von Michael Nachreiner

Kleinglattbach. Gerade einmal gut zwei Wochen sind vergangen, da hat der TSV Kleinglattbach um den siebten Titel in Folge beim Vaihinger Fußball-Stadtpokal gekämpft. „Die Saison war extrem lang. Wir haben in der Kreisliga A 3 bis zum Schluss Gas geben müssen, um den zweiten Platz zu sichern. Dann kam die Relegation“, berichtet TSV-Trainer Klaus Arnold. Nach dem Ausscheiden in der zweiten Relegationsrunde zur Bezirksliga gegen den TSV Münchingen fielen die Kleinglattbacher in ein Loch. Beim Stadtpokal ging nicht mehr viel. Das Ausscheiden in der Vorrunde die logische Konsequenz. „Der Spannungsabfall war deutlich zu spüren“, erklärt der Übungsleiter.

Dass die Kleinglattbacher aber wegen der kurzen Pause noch nicht wieder bereit sind, in die Vorbereitung zu starten, das befürchtet Arnold nicht. „Bei dem einen oder anderen wird die richtige Motivation zwar vielleicht erst kommen, wenn das erste Pflichtspiel ansteht. Aber eigentlich habe ich keine Bedenken. Dazu kenne ich die Jungs zu gut“, erklärt der Trainer. Und auch er selbst ist froh, dass es gestern Abend wieder losgegangen ist. „Fußball ist für mich keine Last. So viel Zeit ohne Fußball brauche ich gar nicht“, erzählt er.

Allerdings hat er es beim Vorbereitungsauftakt noch ruhig angehen lassen. „Wir haben uns mit Kräftigungsübungen warmgemacht. Danach gab es eine Ausdauereinheit mit dem Ball“, berichtet Arnold. „Auf dem Platz waren Hütchen in verschiedenen Farben verteilt. Vor jedem Hütchen musste man eine andere Übung machen – mal einen Pass spielen, mal schießen, mal dran vorbeilaufen. Und das Ganze in gleichmäßigem Tempo.“ Was sich relativ monoton anhört, muss jedoch nicht so sein. Arnold: „Da kann man genügend Sachen einbauen, damit die Konzentration gefordert ist – zum Beispiel, dass der Ball nur mit dem rechten Fuß gespielt werden darf.“

Die Gruppe bei der ersten Trainingseinheit in der Saison 2018/2019 war allerdings überschaubar. Knapp 20 Spieler hatten den Weg auf den Sportplatz im See gefunden. „Ich hatte rund zehn Absagen. Einige haben sich aber auch gar nicht gemeldet“, berichtet der Kleinglattbacher Übungsleiter. „Da gibt es noch ein paar Unentschlossene. Und so lange, wie keine klaren Regeln vorgegeben sind, ist das im unteren Amateurbereich halt so, dass man sich fürs Training nicht entschuldigt.“

Vorbereitungsplan: TSV Cleebronn (22. Juli/11 Uhr/Auswärtsspiel), FV Ingersheim (29. Juli/17 Uhr/Heimspiel), GSV Hemmingen (4. August/14 Uhr/H), TSV Aurich (11. August/16 Uhr/H).