Auflösung VKZ-Fußballtipp: Tobias Stuible

Tobias Stuible vom TSV Nussdorf hat beim VKZ-Fußballtipp bisher acht Punkte geholt. In der Kreisliga A 3 lag der Außenverteidiger drei Mal in der Tendenz richtig. In der Kreisliga B 7 hat er den Erfolg des SV Horrheim über Kaman Bönnigheim II ebenfalls richtig vorhergesagt. Dass die Horrheimer allerdings zwölf Tore schießen würden, hat der 24-Jährige allerdings nicht erwartet. Da an diesem Spieltag aufgrund der schlechten Wetterbedingungen einige Partien ausfielen, hat der Nussdorfer noch die Möglichkeit weitere Punkte in den Nachholspielen zu sammeln. (do)