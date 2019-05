Auflösung VKZ-Fußballtipp: Timo Dierolf

Timo Dierolf (SGM Hohenhaslach/Freudental) hat ein richtig gutes Näschen bewiesen. Der 27-Jährige hat den 2:1-Sieg des SV Riet gegen die SKV Rutesheim II in der Bezirksliga und den 4:1-Erfolg des TASV Hessigheim beim SV Walheim in der Kreisliga A 3 richtig vorausgesagt. Dazu lag er sieben Mal in der Tendenz richtig. Das macht unter dem Strich 20 Punkte. Und drei weitere werden noch hinzukommen – das ist nur noch eine Frage der Zeit. Denn die von der SGM Hohenhaslach/Freudental II abgesagte Partie bei der SGM Roßwag/Mühlhausen, die die Mannschaft von Trainer Ulli Stengel zum Meister gemacht hat, ist noch nicht offiziell mit 3:0 für die SGM gewertet. (nac)