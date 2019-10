Auflösung VKZ-Fußballtipp: Bastian Schaar

Wenn es um die Kreisliga A 3 geht, in der Bastian Schaar mit der SGM Riexingen aufläuft, macht niemand dem Offensivmann etwas vor. Von acht Partien hat er bei sieben zumindest den Sieger richtig vorausgesagt. Lediglich den 6:3-Sieg des SV Pattonville II gegen den TSV Bönnigheim hat er nicht kommen sehen. Das einzige Spiel aber komplett richtig vorhergesagt hat der 28-Jährige in der Kreisliga B 7. Der TSV Phönix Lomersheim II hat sich bei der SGM Hohenhaslach/Freudental II wie von Schaar erwartet mit 2:0 durchgesetzt. Darüber hinaus hat er in den B-Klassen noch drei weitere Partien in der Tendenz richtig getippt. Das macht unter dem Strich 23 Punkte. (nac)