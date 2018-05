Ein Mal lag Marcel Lauser vollkommen richtig. Der Torwart des SV Illingen sagte den 3:1-Sieg des VfB Vaihingen in der Kreisliga B 7 korrekt voraus. Darüber hinaus tippte der 34-Jährige, der als Disponent in der elterlichen Spedition arbeitet, sieben Mal in der Tendenz richtig. Das macht zusammen eine Ausbeute von 17 Punkten. (nac)