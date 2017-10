Auflösung VKZ-Fußballtipp: Samuel Grözinger

Samuel Grözinger, seit dieser Saison Abwehrspieler des SV Riet, hat beim VKZ-Fußballtipp 16 Punkte ergattert. Den Sieg seiner Mannschaft gegen seinen Ex-Verein TSV Nussdorf hat er richtig prognostiziert. Allerdings schoss seine Mannschaft sogar ein Tor mehr, als von ihm erwartet und gewann am Ende mit 4:1. In der Kreisliga A 3 kam er viermal auf die richtige Tendenz, in der Kreisliga B 7 drei Mal. Auch durch den Bezirksliga-Sieg der SGM Riexingen sammelte er Punkte.