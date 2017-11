Hätte Thorsten Josenhans’ TSV Nussdorf seinen Tipp für das Auswärtsspiel in Besigheim (3:1) in die Realität umgesetzt, wäre er um drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt reicher. Doch am Ende setzte es eine 0:4-Niederlage. Bei seinen Tipps für

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen