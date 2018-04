Auflösung VKZ-Fußballtipp: Nikola Ristomanov

Nikola Ristomanov hat kaum einmal in der B-Klasse gekickt. Beim TSV Nussdorf schaffte der Mittelfeldspieler damals direkt den Sprung von den A-Junioren in die erste Mannschaft in der Kreisliga A 3. Beim Tippen fühlt sich der 22-Jährige, der in der Zwischenzeit für den souveränen A-3-Spitzenreiter SV Riet aufläuft, aber in den Kreisligen B wohler. Von acht Partien lag er in fünf in der Tendenz richtig. Bei zweien sagte er darüber hinaus sogar das Endergebnis genau voraus – das 3:1 der SGM Sachsenheim gegen den TSV Phönix Lomersheim II sowie das 3:0 des FV Markgröningen beim TSV Großglattbach jeweils in der B 7. In der A 3 tippte er dagegen nur zwei Ergebnisse in der Tendenz richtig. Richtig lag er nur beim Auswärtssieg des TSV Nussdorf beim FV Kirchheim sowie beim Heimsieg des SVR gegen den SV Illingen. Das macht insgesamt 20 Punkte für Ristomanov. (nac)