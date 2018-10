Auflösung VKZ-Fußballtipp: Benjamin Langhans

Benjamin Langhans, Mittelstürmer der SGM Riexingen, erreichte 19 Punkte. Der 31-Jährige tippte in der Bezirksliga auf ein Unentscheiden seiner Ligakonkurrenten Riet und Höfingen. Das Spiel gewann Höfingen aber mit 2:0. In der Kreisliga A 3 holte der Mittelstürmer elf Punkte, wo er unter anderem die Begegnung zwischen Hohenhaslach und Iptingen mit einem 1:1 komplett richtig vorraussagte. Im Spiel zwischen Kleinglattbach und Sömnez Spor Bietigheim hat Langhans dem TSV ein Tor zu viel zugetraut, wobei diese nur mit 5:0 gewann. Auch in der Kreisliga B 7 hat der Außendienstler im Lebensmittelhandel ein Unentschieden richtig vorrausgesagt, die Anzahl der Tore aber nicht. Gündelbach spielte gegen Wiernsheim 0:0, wobei Langhans auf ein 3:3 getippt hatte. (jn)