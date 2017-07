24 Mann zu Heim-Debüt in Nussdorf

Von Ralph Küppers

Nussdorf. „Die Beteiligung am ersten Training war sehr gut“, freut sich Jochen Heim, der seit kurzem Trainer des TSV Nussdorf ist. „Mit 24 Mann bin ich sehr zufrieden.“ Mit ihnen ging er gleich einmal für 40 Minuten in den Wald zum Laufen. „Da war ich von vielen Spielern positiv überrascht, weil sie schon ein gutes Tempo hinlegen“, sagt der neue Übungsleiter anerkennend. Zurück auf dem Platz, wurde vor allem gespielt. „Das war auch für mich wichtig, damit ich die Spieler kennenlerne“, sagt Heim, der bis zum Vaihinger Stadtpokal für den B-Ligisten TSV Aurich verantwortlich war. Doch von seinem Debüt im Hardtwäldle ist er sichtlich angetan.

Grundlagenausdauer ist ein wichtiges Thema für Heim. „Wenn man 90 Minuten durchhalten kann in den unteren Ligen, dann kann man oftmals noch Spiele drehen“, lautet sein Credo. „Es ist wichtig, dass man die Luft hat, um den Meter noch zu gehen, der fehlt.“ Darum freute er sich zu Trainingsbeginn umso mehr über die Grundlagen, die bei seiner neuen Elf vorhanden sind. In drei Gruppen aufgeteilt, wurde dann auch noch mit ordentlich Tempo gekickt.

„Am Donnerstag geht’s weiter, am Samstag auch und nächste Woche genauso“, sagt Heim über die anstrengendste Phase der Vorbereitung, von der sein Team den ersten Abend überstanden hat. „Danach geht es um Spielformen, Passübungen und Torschuss.“ Und weil er es intensiv mag, hat er für den Zeitraum vom 3. bis 6. August ein Trainingslager angesetzt. Donnerstag und Freitag gibt es jeweils abendliches Training. Samstag und Sonntag werden jeweils zwei Einheiten durch ein Vorbereitungsspiel am Nachmittag ergänzt. „Wir haben genug Leute, dass wir durchwechseln können“, sagt Heim. „Das Trainingslager ist auch zum Kennenlernen wichtig, vor allem auch für mich. Darum freue ich mich auch, dass es an den Tagen jeweils ein gemeinsames Mittagessen gibt.“ So will der Übungsleiter seine Kicker möglichst schnell und gut kennenlernen.

Vorbereitung: SV Walheim (29. Juli/16 Uhr/Heimspiel), TSV Heimerdingen (5. August/17 Uhr/H), FSV Buckenberg (6. August/17 Uhr/Auswärtsspiel), TSV Maulbronn (12. August/15 Uhr/H).